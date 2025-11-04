Altın çocuk Desire Doue

Desire Doue, Paris SG ile kupaları topladı

Paris Saint-Germain‘in 20 yaşındaki futbolcusu Desire Doue, 2025 yılında Avrupa’da yılın en iyi 21 yaş altı erkek futbolcusu seçilerek Golden Boy Ödülü’nü kazandı. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız de 25 kişilik son listede yer almıştı. İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından 2003’ten bu yana verilen ödülün 23. sahibi olan Doue, Fransa temsilcisinin son yıllardaki yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Doue, bu yıl ayrıca Ballon d’Or sıralamasında 14., France Football’un verdiği Kopa Trophy’de ise Barcelona’nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal’ın ardından ikinci olmuştu. Yamal, geçtiğimiz yıl Golden Boy ödülünü kazandığı için bu yıl aday gösterilmedi. Desire Doue geçen sezon Paris Saint Germain’de 61 maçta 16 gol, 14 asistle takımının Şampiyonlar Ligi dâhil tüm kupaları toplamasında önemli rol oynamıştı. Ödül kazananlar bugün düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Resmi ödül töreni 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek.