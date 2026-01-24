İran’dan ABD’ye sert mesaj: Her saldırı topyekün savaş sayılır

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini söyleyerek Orta Doğu’ya büyük bir donanma filosu sevk ettiklerini açıklaması, Tahran’dan çok net bir karşılıkla yanıt buldu. Reuters’a konuşan İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin atacağı herhangi bir adımın “topyekün savaş” olarak görüleceğini ifade ederek, İran’ın buna “mümkün olan en sert şekilde” karşılık vereceğini dile getirdi.

“Bu kez sınırlı-sınırsız fark etmez”

Adının gizli kalması şartıyla Reuters’a açıklama yapan İranlı yetkili, ABD’nin olası bir saldırısına karşı mesajını açık bir dille verdi. Yetkili, “Bu sefer, ister sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik, ne derlerse desinler, herhangi bir saldırıyı bize karşı topyekün bir savaş olarak değerlendireceğiz ve bunu çözmek için mümkün olan en sert şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“İran tamamen teyakkuzda”

İranlı yetkili, ABD’nin bölgeye askeri yığınak yapmasına da doğrudan değinerek, “ABD’nin yaptığı askeri yığınağın gerçek bir çatışma amacını taşımadığını umuyoruz. Ancak ordumuz en kötü senaryoya hazır. Bu yüzden İran tamamen teyakkuz durumunda” açıklamasını yaptı. Aynı yetkili, İran’ın egemenliğine yönelik bir ihlal olması halinde karşılık verileceğini de söyledi: “Amerikalılar İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederse, karşılık vereceğiz.”

“Elimizdeki her imkânı kullanmak zorundayız”

Açıklamada dikkat çeken bir diğer vurgu ise İran’ın kendini savunmayı “zorunluluk” olarak gördüğü ifadeler oldu. İranlı yetkili, ülkesinin böyle bir tabloda geri adım atma seçeneği olmadığını savunarak, “ABD’nin süregelen askeri tehdidi altında olan bir ülkenin; saldırıyı püskürtmek ve mümkünse dengeyi yeniden tesis etmek için elindeki her türlü imkanın kullanılmasını sağlamaktan başka seçeneği yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Çok sayıda gemi sevk ettik

Trump ise Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu toplantılarının ardından ülkesine dönüşte uçakta yaptığı açıklamada, İran’ı yakından takip ettiklerini belirterek, “Her ihtimale karşı o yöne doğru çok sayıda gemi sevk ettik. Büyük bir deniz filosu bölgeye doğru ilerliyor. Ne olacağını göreceğiz. Umuyorum ki hiçbir şey olmaz, ancak onları çok dikkatli şekilde takip ediyoruz” demişti. Trump ayrıca, “Belki kullanmak zorunda kalmayız. Göreceğiz” ifadelerini de kullanmıştı.

Trump: Yeniden denerlerse daha kolay vururuz

Trump, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e ilişkin bir soruya, “Şu aşamada bu konuya girmek istemiyorum. Ama ne beklediğimizi çok iyi biliyorlar” yanıtını vermişti. İran ile müzakereye açık olduklarını da söyleyen Trump, ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırılarını hatırlatarak, “Eğer yeniden aynı şeyi yapmaya kalkarlarsa, orayı da aynı şekilde, hatta çok daha kolay vururuz” uyarısında bulunmuştu.

