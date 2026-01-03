Venezuela, patlamaların ardından ABD’yi askeri saldırıyla suçladı

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gece saatlerinde meydana gelen çok sayıda patlama ülkede büyük paniğe yol açtı. Patlamaların ardından bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi. Venezuela hükümeti, saldırıların arkasında Amerika Birleşik Devletleri’nin olduğunu ileri sürdü.

En az 7 patlama, askeri bölgeler hedef alındı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yerel saatle yaklaşık 02.00 sıralarında başkent genelinde en az 7 patlama sesi duyuldu. Patlamaların, La Carlota Hava Üssü ile Fuerte Tiuna çevresinde yoğunlaştığı ifade edildi. Patlamaların ardından bazı mahallelerde elektrik ve iletişim hizmetlerinde kesintiler yaşandı.

Kent genelinde alçaktan uçan uçak ve helikopterlerin görülmesi paniği artırırken, sosyal medyada patlama anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaşıldı.

Venezuela’dan sert açıklama: Uluslararası topluma çağrı

Venezuela hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada, “Venezuela, ABD hükümeti tarafından topraklarımıza yönelik gerçekleştirilen son derece ciddi askeri saldırıyı reddetmekte, kınamakta ve uluslararası toplum nezdinde teşhir etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların askeri tesisleri hedef aldığı ve ülkenin egemenliğine açık bir tehdit oluşturduğu savunuldu.

ABD yönetimi saldırı iddialarından haberdar

ABD basınına konuşan kaynaklar, Trump yönetimi yetkililerinin Caracas üzerinde uçaklar ve patlamalara ilişkin raporların farkında olduğunu belirtti. CBS News’e konuşan ABD’li yetkililer, Başkan Donald Trump’ın Venezuela’daki bazı askeri hedeflere yönelik saldırılara onay verdiğini ileri sürdü.

ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kolombiya’dan BM ve OAS çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Caracas’ın bombalandığını belirterek Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütü’nü acil toplantıya çağırdı.

Petro, “Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela’ya füze saldırısı düzenleniyor” ifadelerini kullandı.

Venezuela’da olağanüstü hal ilan edildi

Venezuela yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, saldırıların Venezuela’nın petrol ve maden kaynaklarını hedef aldığı öne sürüldü.

Devlet Başkanı Nicolás Maduro, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkenin herhangi bir dış müdahaleye karşı hazır olduğunu ve milyonlarca kişilik milis gücünün seferber edildiğini belirtmişti.

Gerilim tırmanıyor

Olay, Washington ile Caracas arasında uzun süredir devam eden siyasi ve askeri gerilimin yeni bir aşamaya geçtiği yorumlarına yol açtı. ABD, Maduro yönetimini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlarken, Venezuela ise ABD’nin son hamlelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Patlamaların bilançosu ve saldırıların kapsamına ilişkin resmi soruşturmalar sürerken, taraflardan yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.

