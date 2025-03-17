Donald Trump, Biden’ın af kararlarını geçersiz ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden’ın görev süresi dolmadan önce verdiği af kararlarının hükümsüz olduğunu öne sürdü. Trump, bu kararların ‘otomatik kalemle’ imzalandığını iddia ederek, Biden’ın af süreçlerinden haberdar olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Joe Biden’ın görev süresinin sonunda verdiği af kararlarını sert bir şekilde eleştirdi. Trump, Biden’ın bu kararları kendisinin imzalamadığını ve konuyla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Donald Trump: Otomatik Kalemle İmzalandı, Geçersiz

Trump, af kararlarının “otomatik kalemle” imzalandığını ve Biden’a açıklanmadığını iddia ederek, bu durumun ciddi bir usulsüzlük içerdiğini savundu. “Başka bir deyişle, bu afları Biden imzalamadı. Daha da önemlisi, kendisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu” ifadelerini kullandı.

“Sorumlular Soruşturulmalı”

Trump, Biden yönetimindeki yetkililerin bu süreci kendi başlarına yürüttüğünü ve bunun yasal olmayan bir uygulama olduğunu öne sürdü. Ayrıca, bu süreçte yer alan kişilerin soruşturulması gerektiğini belirterek, “Bunu yapanlar suç işlemiş olabilir” dedi.

Eski başkan Joe Biden, görev süresinin sonunda çeşitli isimlere af kararları vermiş, bu kararlar kamuoyunda farklı tepkilere yol açmıştı. Trump’ın bu çıkışı, ABD’de siyasi gerilimi yeniden tırmandırırken, Biden ve ekibinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.

