Oruç tutarken enerjinizi korumak için altın öneriler

Ramazan ayında oruç tutan bireyler için sağlıklı beslenme, hem günlük enerji seviyelerini korumak hem de vücudu yıpratmamak adına büyük önem taşıyor. Uzun süren açlık döneminde bilinçsiz beslenme, susuzluk, baş ağrısı ve sindirim problemlerine yol açabilir. Diyetisyen & Psikolog Merve Demir, sahur ve iftar öğünlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için önerilerde bulundu.

Sahurda Hangi Besinler Tercih Edilmeli?

Sahur öğünü gün içinde daha uzun süre tok kalmayı sağlamak için dengeli ve besleyici olmalıdır. Merve Demir, sahurda mutlaka protein ve sağlıklı yağ kaynaklarının tüketilmesi gerektiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Sağlıklı protein kaynakları (yumurta, peynir, yoğurt vb.) ve sağlıklı yağ kaynakları (çiğ badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişler, zeytinyağı, avokado, chia tohumu vb.) uzun süre tokluk sağlar. Bunlara ek olarak bol miktarda çiğ sebze ve yeşillik tüketmek, hem vitamin alımını destekler hem de sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.”

İftarda Nelere Dikkat Edilmeli?

Gün boyu aç kalan vücuda birden yüklenmek yerine, iftarı hafif bir başlangıçla açmak sindirim sistemini rahatlatacaktır. Merve Demir, iftarda çorba gibi hafif bir başlangıç yaparak ana yemeğe geçilmesini öneriyor:

“İftarı açarken mideyi yormamak için önce hurma, su ve ardından bir çorba içilebilir. Daha sonra dengeli bir tabak oluşturulmalıdır. Protein (et, tavuk, balık veya kurubaklagiller), tam tahıllı karbonhidratlar (bulgur, tam buğday ekmeği vb.), sebzeler ve sağlıklı yağlar içeren bir öğün tercih edilmelidir.”

Su Tüketimi Nasıl Dengelenmeli?

Oruç sırasında en büyük sorunlardan biri de susuzluk. Gün içinde su içilemediği için iftar ile sahur arasında yeterli miktarda sıvı tüketmek büyük önem taşıyor. Diyetisyen Merve Demir, su tüketiminin birden değil, gün içine yayılması gerektiğini vurguluyor:

“İftarda çok fazla su içmek mideyi rahatsız edebilir. Bunun yerine, sahura kadar belirli aralıklarla su tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, su içeriği yüksek sebze ve meyveler tüketerek de vücut sıvı dengesi korunabilir.”

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