Trump, Asya turuna çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna Malezya’dan başladı. Trump’ın turunun ana hedefi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’de yapacağı görüşmede ticaret savaşını sona erdirmek.

Trump, Asya’daki ziyaretleri kapsamında ayrıca Malezya, Japonya ve Güney Kore liderleriyle bir araya gelecek. Malezya’daki ASEAN Zirvesi sırasında, ülkenin başbakanıyla ticaret anlaşması imzalayacak ve Tayland ile Kamboçya arasında barış anlaşmasına aracılık edecek.

Trump’ın Kuzey Kore lideriyle görüşme ihtimali var

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olduğunu belirtti. “Harika bir ilişkimiz vardı, ben bu fikre açığım” diyen Trump, Pyongyang yönetiminin nükleer statüsüne ilişkin olarak da “Onlar fiilen nükleer bir güç; çok sayıda silaha sahipler” ifadelerini kullandı.

Seul yönetimi de ABD Başkanı’nın Güney Kore ziyareti sırasında Trump ve Kim arasında bir görüşme ihtimalinin “ciddi şekilde masada olduğunu” doğruladı.

Çin’le kritik görüşme Güney Kore’de

Trump, turunun son durağı olan Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi öncesinde Çin lideri Şi ile bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesinde, yıl başından bu yana süren ticaret savaşının sonlandırılması hedefleniyor. Trump, Şi ile yapacağı toplantıda ayrıca fentanil ticareti ve Latin Amerika uyuşturucu kartelleri konularını da gündeme getirecek.

Trump, “Çok iyi bir toplantı olmasını umuyorum. Çin’in yüzde 100 gümrük vergilerini önlemek için bir anlaşmaya varmasını bekliyorum” dedi.

Yeni Japonya Başbakanıyla ilk buluşma

Trump, Asya turunun ikinci durağında Japonya’ya geçerek ülkenin ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi ile görüşecek. Takaichi, sosyal medya hesabından Trump’la yaptığı görüşmenin ardından “Açık ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Japonya-ABD ittifakını daha da güçlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

Trump, Takaichi hakkında “Harika şeyler duydum, ayrıca merhum Başbakan Şinzo Abe’nin çizgisini sürdürüyor olması çok değerli” ifadelerini kullandı.

Katar’da Gazze barışı gündeme geldi

Trump, Asya’ya giderken Katar’da mola verdi ve Emir ile Başbakan’la görüştü. Görüşmede, Gazze’deki kırılgan ateşkesin korunması ele alındı. Katar, İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerde ABD, Mısır ve Türkiye’yle birlikte arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Asya turunun önemi

Trump’ın 2025 yılı Asya ziyareti, yalnızca ekonomik değil, diplomatik açıdan da kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Çin’le ticaret geriliminin yumuşatılması, Kuzey Kore ile yeniden diyalog kurulması ve bölgesel barış süreçlerinin desteklenmesi, turunun öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

