Gençlerbirliği’nde Hüseyin Eroğlu gitti

Hüseyin Eroğlu, 4 yıllık hasreti bitirmişti

Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun görevine son verdi. Ankara ekibinden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. 25 Aralık 2024’te Gençlerbirliği‘nin başına geçen 52 yaşındaki çalıştırıcı takımı 4 yıl sonra Süper Lig’e taşımıştı. Lige, Hüseyin Eroğlu yönetiminde Samsunspor mağlubiyetiyle başlayan kırmızı-siyahlılar, sırasıyla Antalyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Rizespor’a da kaybetmişti. Sezonun ilk galibiyetini 6. haftadaki Eyüpspor maçında yaşayan Gençlerbirliği, Kayserispor ve Alanyaspor ile berabere kalırken Beşiktaş’ı deplasmanda yenmişti. Son olarak öne geçtiği maçta Konyaspor’a kaybeden başkent temsilcisi, 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu arada Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu’nun yerine Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.