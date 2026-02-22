Çin’den ABD’ye tehdit: 20 dakikada sizi bitiririz

Çinli yetkili Gao: Nükleer bombalarımız hazır

ABD ve İsrail’in saldırmaya hazırlandığı İran’ın arkasında bu kez Rusya ile Çin sağlam şekilde duruyor.

İki ülke de İran’a hem mühimmat sağlıyor hem de her türlü savaş gemisini Hürmüz Boğazı’na gönderiyor.

Savaşın bölgesel olmaktan çıkıp 3. Dünya Savaşı’na evrilmesinden korkuluyor.

Son olarak Çin devletinin sözcüsü olarak bilinen Victor Gao, ABD’yi şu sözlerle tehdit etti:

“İlk kurşunu atan biz olmayacağız. Ama ikinci kurşunu atmanıza da izin vermeyeceğiz. Savaş istiyorsanız savaşırız.”

“61 tane nükleer füzemiz var. Bunlar hidrojen bombası da taşıyor. Bu, başka ülkede yok. Şu anda dünyanın her yerini 20 dakikada yok edebilecek güce sahibiz.”

“Umarım bu durumu Washington ciddiye alır ve ders çıkarır.”

Victor Gao: 1962 doğumlu Avukat, iş insanı ve akademisyen. Yale mezunu, Soochow Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler profesörü ve Küreselleşme Merkezi’nin (CCG) başkan yardımcısı.

1983-1988 arası Deng Xiaoping’in tercümanıydı. Dışişleri Bakanlığı’nda (1983-1989) BM’de çalıştı. Komünist Partisi ile bağlantılı küçük bir partinin Pekin komitesinde üye. Medyada ülkenin gayri resmi sözcüsü olarak görülüyor, hükümet politikalarını savunuyor.

Victor Gao’dan ABD’ye tehdit – Video