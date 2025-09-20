Trump’tan tartışmalı karar! Vizeler için belirlenen rakam 100 bin dolar

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü imzaladığı başkanlık kararıyla göçmenlik sisteminde radikal değişikliklere gitti. Buna göre, teknoloji sektöründe sıkça kullanılan H-1B vizeleri için yıllık ücret 215 dolardan 100 bin dolara çıkarılacak. Ayrıca 1 milyon dolara satılacak “gold card” vizeleri, yabancı yatırımcılara ABD vatandaşlığına giden özel bir kapı açacak. Trump’ın bu hamleleri, Kongre’yi devre dışı bırakarak yetkilerini aştığı gerekçesiyle şimdiden hukuki itirazların odağı haline geldi.

Trump’tan yüksek maliyetli yeni sistem

Yeni düzenlemeyle birlikte, ABD’de çalışmak isteyen yüksek nitelikli yabancı iş gücünün karşı karşıya kalacağı maliyetler astronomik seviyelere çıkacak. H-1B vizelerinde yıllık 100 bin dolar zorunlu ücret getirildi. Yatırımcı vizelerinde ise yıllık bedel 10-20 bin dolar bandından 100 bin dolara yükseldi.

Trump ayrıca, 1 milyon dolara “gold card” vizesi satılacağını, bunun ABD vatandaşlığına doğrudan bir geçiş sağlayacağını duyurdu. Şirketlerin çalışanlarını bu yolla ABD’ye getirmek istemesi halinde ödeyeceği bedel ise 2 milyon dolar olacak. Daha da üst seviye için “Trump Platinum Card” adı verilen yeni bir program açıklandı. 5 milyon dolarlık bu kart, yabancılara ABD’de 270 gün vergi muafiyetiyle kalma imkânı sunacak.

“Amerikalılar eğitilecek” mesajı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yeni vize ücretlerinin bilinçli bir tercih olduğunu belirterek, “Artık şirketler Amerikalıları eğitecek. Çok nitelikli bir mühendis istiyorsanız, yılda 100 bin dolar vize ücretini göze alacaksınız” dedi. Lutnick ayrıca, yeni sistemle 85 bin yıllık H-1B kotasının çok altında başvuru yapılacağını öngördüklerini söyledi.

Teknoloji devlerinden sessizlik

Trump, teknoloji şirketlerinin bu düzenlemeye karşı çıkmayacağını savundu. Ancak Amazon, Apple, Google ve Meta konuya dair açıklama yapmazken, Microsoft yorum yapmayı reddetti. Eleştirmenler, yüksek ücretlerin ABD’ye beyin göçünü zorlaştıracağını, teknoloji sektöründe ciddi boşluklara yol açacağını savunuyor.

Geçmişten bugüne vize tartışmaları

H-1B vizeleri uzun süredir tartışmaların odağında. Özellikle düşük maaşlara çalışmaya razı olan yabancı mühendislerin ABD iş gücü piyasasında dengesizlik yarattığı öne sürülüyor. ABD’de sendikalar da, vize sisteminin rastgele kura yerine en yüksek ücreti veren şirketlere göre dağıtılmasını talep ediyor. Trump, ilk başkanlık döneminde bu değişikliği gündeme getirmişti.

