Liverpool derbiyi kazandı

Liverpool’u Ryan Gravenberch taşıdı
İngiltere Premier Lig‘de, Merseyside derbisinde, Liverpool, Everton’ı 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi’nde 30 Eylül’de temsilcimiz Galatasaray’a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, 10. dakikada öne geçti. Mohamed Salah’ın sağdan ceza sahasına havalandırdığı topu Ryan Gravenberch, köşeye bıraktı. 29’da Ryan Gravenberch’in ara pasında Hugo Ekitike kaleci Pickford’ı avladı: 2-0. Maçın 58. dakikasında Gueye’nin ceza sahasında köşeye sert şutunda fark bire indirdi: 2-1. Liverpool son şampiyon unvanını taşıdığı İngiltere Premier Lig’de bu sezon 5’te 5 yaptı.
2-1
LİVERPOOL-EVERTON
STAT: Anfield
HAKEMLER: Darren England, Lee Betts, Scott Ledger, John Brooks (VAR)
GOLLER: Gravenberch (Dk. 10), Hugo Ekitike (Dk. 29) / Gueye (Dk. 58)
SARI KARTLAR: Szoboszlai, Wirtz / Ndiaye, Dewsbury Hall
LİVERPOOL: Alisson – Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (Dk. 61 Curtis Jones) – Salah, Szoboszlai, Gakpo (Dk. 61 Wirtz) – Ekitike (Dk. 67 Isak)
EVERTON: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko (Dk. 86 Carlos Alcaraz) – Gueye, Garner – Ndiaye (Dk. 86 Dibling), Dewsbury Hall, Grealish – Beto (Dk. 46 Thiemo Barry)