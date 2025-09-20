AvrupaFutbol

Liverpool derbiyi kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül'de Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı zorlanmadan geçti

NationalTurk NL20/09/2025
6 1 dakika okuma süresi
Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül'de Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı zorlanmadan geçti
WTS ile Ayın Fırsatları

Liverpool’u Ryan Gravenberch taşıdı

İngiltere Premier Lig‘de, Merseyside derbisinde, Liverpool, Everton’ı 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi’nde 30 Eylül’de temsilcimiz Galatasaray’a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, 10. dakikada öne geçti. Mohamed Salah’ın sağdan ceza sahasına havalandırdığı topu Ryan Gravenberch, köşeye bıraktı. 29’da Ryan Gravenberch’in ara pasında Hugo Ekitike kaleci Pickford’ı avladı: 2-0. Maçın 58. dakikasında Gueye’nin ceza sahasında köşeye sert şutunda fark bire indirdi: 2-1. Liverpool son şampiyon unvanını taşıdığı İngiltere Premier Lig’de bu sezon 5’te 5 yaptı.

2-1
LİVERPOOL-EVERTON
STAT: Anfield
HAKEMLER: Darren England, Lee Betts, Scott Ledger, John Brooks (VAR)
GOLLER: Gravenberch (Dk. 10), Hugo Ekitike (Dk. 29) / Gueye (Dk. 58)
SARI KARTLAR: Szoboszlai, Wirtz / Ndiaye, Dewsbury Hall
LİVERPOOL: Alisson – Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (Dk. 61 Curtis Jones) – Salah, Szoboszlai, Gakpo (Dk. 61 Wirtz) – Ekitike (Dk. 67 Isak)
EVERTON: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko (Dk. 86 Carlos Alcaraz) – Gueye, Garner – Ndiaye (Dk. 86 Dibling), Dewsbury Hall, Grealish – Beto (Dk. 46 Thiemo Barry)

Bağlantılar
NationalTurk NL20/09/2025
6 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu