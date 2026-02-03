Trevor Noah’ın sözleri Trump’ı kızdırdı

Los Angeles’ta düzenlenen Grammy Ödülleri, bu yıl yalnızca müzik değil politik hiciv ve sert tartışmalarla da gündeme geldi. Törenin sunuculuğunu üstlenen komedyen Trevor Noah, ABD Başkanı Donald Trump’ı Epstein dosyası ve Grönland çıkışları üzerinden hedef alan sözleriyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Noah’ın sahnedeki şakası kısa sürede Beyaz Saray’ın tepkisini çekti.

Epstein ve Grönland göndermesi geceye damga vurdu

“Yılın Şarkısı” ödülünü kazanan Billie Eilish’i tebrik eden Trevor Noah, ödül anonsunu politik bir şakayla sürdürdü. Noah, her sanatçının bu ödülü arzuladığını söyleyerek, bunu Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarına benzetti. Trevor Noah, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Yılın Şarkısı Grammy’si… Her sanatçının arzuladığı bir ödül. Tıpkı Trump’ın Grönland’ı arzuladığı gibi. Aslında mantıklı geliyor; Epstein’in adası elden gitti, Bill Clinton’la takılmak için yeni bir tanesine ihtiyacı var.”

Bu sözler, salonda hem kahkahalara hem de şaşkınlığa neden oldu.

Trump’tan sert yanıt

Şakanın ardından Donald Trump, Truth Social hesabından Grammy törenini “izlenemez” olarak nitelendirdi. Noah’ın sözlerini “asılsız ve iftira” olarak tanımlayan Trump, komedyenin açıklamaları nedeniyle hukuki süreç başlatılabileceğini duyurdu.

Grammy sahnesinde politik gerilim

Gecede yalnızca Noah’ın şakaları değil, sanatçıların konuşmaları da politik mesajlar içerdi. Göçmenlik politikaları ve ABD yönetimine yönelik eleştiriler tören boyunca sık sık dile getirildi. Trevor Noah’ın sunum tarzı, Grammy’lerin bu yıl müzik kadar siyasetin de sahnesi haline geldiğini gösterdi.

Noah’ın hicvi daha önce de tartışma yaratmıştı

Daha önce farklı tören ve televizyon programlarında yaptığı espriler nedeniyle eleştirilen Noah, uluslararası gündemi hiciv yoluyla yorumlamasıyla tanınıyor. Grammy 2026’daki sözleri ise hem eğlence dünyasında hem de siyasette yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

