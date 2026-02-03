Epstein dosyasıyla ilgili dikkat çeken detay: “Maxwell’in babası Mossad’a şantaj yapmış”

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin milyonlarca yeni belgeyi kamuoyuna açmasıyla birlikte, dosyalardaki e-postalar ve notlar yeni başlıklarla tartışılmaya devam ediyor. A0rşiv; Epstein’in cezaevi süreci, psikolojik raporlar, ölümüne dair kayıtlar ve Ghislaine Maxwell soruşturmasına ilişkin belgeleri içeriyor. Bu süreçte gazeteci Nalan Koçak’ın sosyal medya paylaşımı da, dosyalarda yer aldığı belirtilen bir e-postadaki iddiayı yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Nalan Koçak’ın paylaşımı gündem oldu

Gazeteci Nalan Koçak’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Epstein’in suç ortağı Maxwell’in babası Mossad’a 400 milyon dolarlık şantaj yapmış ve bilin ne olmuş? Tatilde teknesinden düşüp ölüvermiş.

Epstein 2018’de ismi gizli tutulan birine attığı mailde şöyle diyor: Maxwell’in babası Mossad’ı batan iş imparatorluğunu 400 milyon dolar verip kurtarmazlarsa, haklarında bildiği her şeyi anlatmakla tehdit etti.

O dönemde babasının Thatcher’ın, Reagan’ın ofisine, Kremlin’e ve hatta Avrupa’nın dört bir yanındaki güç merkezlerine erişimi vardı.

Baba Maxwell öğrendiği tüm sırları Mossad’a Tel Aviv’de anlatırdı. Onlar da karşılığında müsrifliğini, kadınlara ve lüks yaşama düşkünlüğünü tolare ederlerdi.

Maxwell, kendisini kontrol edenlere, kimleri hedef almaları gerektiğini anlatırdı. Kendini İsrail’in Sovyet ülkelerine gayri resmi elçisi olarak atatmıştı.’’

Baba Macwell’in cesedi 1991’de yatıyla tatile gittiği Kanarya Adaları’nda, denizde bulundu.”

Maxwell davası ve 20 yıl hapis cezası

Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’in yargı sürecinin 2026 yılı itibarıyla dünya gündeminde öne çıktı. Maxwell’in 1994-2004 döneminde Epstein tarafından istismar edilen dört kadın için aracılık ettiği belirtilirken, Aralık 2021’de altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezası aldı. Maxwell’in halen tutuklu bulunuyor.

Mağdur anlatımları: “Bir abla gibi yaklaşıyordu”

Guardian’ın aktardığı tanık ifadelerine göre, Ghislaine Maxwell mağdurları kontrol altında tutmak için psikolojik yöntemler kullandı. Tanıklardan biri, Maxwell’in kendisine “abla gibi” yaklaştığını ve yaşananları “Yetişkinler böyle yapar” sözleriyle normalleştirdiğini anlattı. Aynı tanık, Maxwell’in bazı anlarda odada bulunduğunu, diğer kızlara “ayak masajı” yaptırdığını ve süreci yönlendirdiğini söyledi.