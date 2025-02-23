Peru’da alışveriş merkezi çatısı çöktü: 8 ölü, 80 yaralı

Peru’nun 3. büyük şehri Trujillo’da yer alan alışveriş merkezinin çatısının çöktüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda 3’ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 80 kişinin yaralandığı belirtildi. Mahsur kalan kişilerin kurtarılması için itfaiye ve diğer arama kurtarma ekipleri seferber edildi. Acil Durum Operasyon Merkezi (COER), çatının bir kısmının hala yerinde olduğunu, ancak çökme riskinin devam ettiğini duyurdu.

Peru’da facia yaşandı

Olay, alışveriş merkezinin çatısının, içinde çocuk eğlence parkı ve sinemaların da bulunduğu restoran alanına düşmesi sonucu ölü sayısının artmasına neden oldu. Trujillo’nun eski belediye başkanı Arturo Fernandez, daha önce yapısal eksikliklere dikkat çekerek, ülkenin en büyük ikinci alışveriş merkezinin kapatılması için talimat verdiğini ifade etmişti. Fernandez, “Halka, Mall Plaza ya da Real Plaza’ya gitmemelerini hep söyledim; bu yapı risk taşıyordu ve adeta saatli bir bomba gibiydi,” dedi. Ancak yerel basında yer alan bilgilere göre, kapatılan alışveriş merkezi bir hafta sonra, 4 Ocak 2024’te yeniden açıldı. Yetkililer, binanın gerekli güvenlik koşullarını sağladığına dair raporlar sundu.

Soruşturma başlatıldı

Peru Cumhuriyet Savcılığı, kazanın nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, “Soruşturma eksiksiz yürütülmeli ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı. Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum,” diyerek açıklamada bulundu. Alışveriş merkezini işleten şirket, binanın son teknik denetimlerden geçtiğini belirterek, mağdur aileler ve yaralılara destek sağlamaya odaklandıklarını ifade etti. Real Plaza’nın operasyon müdürü Garlet Rodriguez ise, Eylül 2023’te yapılan denetimde herhangi bir yapısal sorun tespit edilmediğini, soruşturma sürecine tam şeffaflıkla işbirliği yapacaklarını sözlerine ekledi.