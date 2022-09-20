Recep Tayyip Erdoğan Judy Woodruff röportajından: Seçimlerde kimse bizi değiştiremeyecek, çünkü alternatifimiz yok.

<b>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York’ta, Amerikan PBS kanalına röportaj verdi.

Judy Woodruff, New York’ta Erdoğan ile görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan Judy Woodruff röportajı

Judy Woodruff: Dünya liderleri, yıllık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta toplanmaya başladı.

Küresel öneme sahip pek

çok meselenin kavşağında oturan liderler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da kendi deyimiyle Türkiye var.

Ukrayna‘dan Rusya‘ya ve NATO’ya kadar hem doğuda hem de Batı’da çok büyük nüfuza sahip.

Bildiğiniz gibi insanların her gün ölmeye devam ettiği Ukrayna’da bir savaşla başlamak istiyorum. Her iki tarafa da, Rusya’ya ve Ukrayna’ya destek gösterdiniz. Nasıl düşünüyorsun – sence şu anda üstün olan kim?

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı (tercüman aracılığıyla): Judy, her şeyden önce, kimin üstünlüğü var, Rusya mı yoksa Ukrayna mı? Bir lider olarak, bunu düşünmek istemiyorum. Tek yapmak istediğimiz ve görmek istediğimiz şey, ister Putin, ister Zelenskyy olsun, bu savaşı barışla bitirmek. Bunu her zaman istedim ve tavsiye ettim. Bu, kayıplarla sonuçlanan bir çatışmadır. İnsanlar ölüyor ve günün sonunda kimse kazanamayacak.

Ve aradığımız şey bu değil.

Judy Woodruff: Ama savaşta, bunu nasıl görüyorsunuz? Bu hafta bir an önce bitmesi gerektiğine inandığını söyledin. Nasıl bittiğini ve ne kadar çabuk bittiğini görüyorsunuz?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): En önemlisi burada Rus tutumu çok ama çok önemli olacak.

Özbekistan’da Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldik ve onunla çok kapsamlı görüşmeler yaptık. Ve aslında bana bunu mümkün olan en kısa sürede bitirmeye istekli olduğunu gösteriyor. Benim izlenimim buydu, çünkü şu anda işlerin gidişatı oldukça sorunlu; 200 rehine taraflar arasında bir anlaşma üzerine takas edilecektir.

Önemli bir adım atılacağını düşünüyorum.

Judy Woodruff: Rusy

a’nın Şubat ayında işgalinden bu yana Ukrayna’dan aldığı toprakların bir kısmını elinde tutmasına izin verilmeli mi? Bu, bu çatışmanın çözümünün bir parçası mı olmalı?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): Hayır ve şüphesiz hayır. Karşılıklı anlaşmadan bahsettiğimizde kastettiğimiz bu. Ukrayna’da barış sağlanacaksa elbette işgal edilen toprakların geri dönüşü çok önemli hale gelecektir. Beklenen budur. İstenen bu. Sayın Putin belirli adımlar attı. Belli adımlar attık.

İşgal edilen topraklar Ukrayna’ya iade edilecek.

Judy Woodruff: Rusya’nın Kırım’ı elinde tutmasına izin verilmeli mi?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): 2014’ten beri sevgili dostum Putin’le bu konuyu konuşuyoruz ve ondan da bunu talep ediyoruz.

Ondan Kırım’ı gerçek sahiplerine iade etmesini istedik. Bunlar aynı zamanda bizim torunlarımız, orada yaşayan insanlar. Bu adımı atsaydınız, bizden ayrılabilseydiniz, Kırım Tatarlarını ve Ukrayna’yı da rahatlatmış olursunuz. Her zaman söylediğimiz şey buydu.

Ama o zamandan beri ne yazık ki hiçbir adım atılmadı.

Judy Woodruff: Başkan Putin, Ukrayna halkının kendi ülkeleri için ayağa kalkma iradesini büyük ölçüde hafife aldığını yanlış hesapladığının farkında mı?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): Sonrasında hiçbir lider bunun bir hata olduğunu söyleyemez. Kimse evet hata yaptım demeyecek.Aynı şey Ukrayna için de geçerli olabilir. Bay Zelenskyy, sizce ilerlerken bir hata yaptığını düşünüyor mu? Liderler, bir yola girdiklerinde geri dönmekte çok mu zorlanacaklar? Liderlerin geri dönmesi çok zor.

Judy Woodruff: Bu işgal Ruslar tarafından haklı mıydı? haklı mıydı?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): Pekala, hiçbir işgal haklı gösterilemez. Bir işgal haklı gösterilemez.

Judy Woodruff: Ruslar içeri girdi. Ve, bildiğiniz gibi, Sayın Başkan, son birkaç gün içinde, sivillerin ve askerlerin korkunç şekilde öldürüldüğüne, Rus askerlerinin Ukraynalı sivillere işkence ettiğine dair haberler geldi. Rus birliklerinin ayrıldığı yerde toplu mezarlar buldular. Kim sorumlu tutulmalı? Ve Başkan Putin sorumlu tutulmalı mı?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): Bu konuda en ideal cevap Birleşmiş Milletler’in yaptığı çalışmalar sonucunda verilebilir.

Birleşmiş Milletler’in faaliyetleri ile bu tartışmalara ışık tutulmalı. Bu olmazsa, bir ülkenin lideri olarak benim bu konuları anlatmam, açıklama yapmam zor olacak, yoksa dengeli bir dış politika izlemeyen bir ülke olarak bizi bulunduğumuz konuma getirecektir. politika.

Taraf tutamayız. taraf tutamayız. Ve bunu yapmamız doğru olmaz.

Judy Woodruff: BM soruşturmaları, Rus askerlerinin bu vahşeti işlediğine dair kanıtlar olduğunu ve bildiğiniz gibi, Ukrayna genelinde hastanelerin, okulların ve sivillerin bombalandığını gösteriyorsa, Başkan Putin’in kendisi sorumlu tutulmalı mı?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): Soruşturma bu sonuca götürürse Putin tepkisini gösterecek. Putin’i tamamen farklı bir insan olarak görmek doğru değil çünkü ülkesinin çıkarlarını ön planda tutuyor ve kendi çıkarları için, ülkesinin çıkarları için savaşıyor.

Şu anda bu iki ülke arasındaki savaşta Putin ile kapsamlı bir şekilde konuşuyoruz. Aynı zamanda Zelenskyy ile kapsamlı bir şekilde konuşuyoruz. Aynı zamanda Guterres ile kapsamlı bir şekilde konuşuyoruz. Ve Guterres aslında ilgili tüm taraflarla konuşuyor.

Bir sonuca varacaksak, o sonuca taraf tutarak varmayacağız. Tek bir lideri savunmayacağız. Ancak bunun yerine, ilgili tüm tarafları tatmin edecek bir sonuç aramalıyız.

Judy Woodruff: Ne dediğini anlıyorum.

Aynı zamanda, Putin’in yaptığını söylüyorsunuz — Bay Putin, Rus halkının çıkarına olanı yapıyor, ancak buna yüzlerce, binlerce ve daha birçok Ukraynalı sivili öldürmek de dahil mi?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): Judy, bunun ne olduğunu görmeliyiz. Sadece Ukraynalılar ölmekle kalmıyor, Rus tarafında da çok sayıda kayıp var.

Judy Woodruff: Ama işgal ettiler.

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): Bu farklı bir gerçek. Evet, yapıldı. Ancak bu çatışmanın patlak vermesinden önce pek çok şey olmuştu. Ve çatışmayla birlikte, işler muazzam bir şekilde gelişti. Ve şimdi belirli bir miktarda azalan zayiat görüyoruz. BM’nin bir an önce sonuca varması gerekiyor. Ve bu sonuca göre, ne olduğu için duruşumuzu ortaya koyabileceğiz.

Bu yüzden bu rehine krizini çözmek için ileriye doğru adımlar atıyoruz. Aynı zamanda, Ukrayna tahılının limanlardan ayrılmasına izin vermek için gerekli adımları atıyoruz. Ve belli bir seviyeye ulaştık. Yani bir kişiyi tamamen bir tarafa itip diğerini savunmakla ilgili değil. Sonuçları bu şekilde geliştirmeyeceğiz.

Judy Woodruff: Hem İsveç’in hem de Finlandiya’nın NATO’ya girişini engellediniz ve Kürt terörist olarak adlandırdığınız kişiler sorununu gündeme getirdiniz.

Bunu çözmeye yakın mısınız? Türkiye’den, muhatap olmasını istediğiniz bu kişilerin terörist olduğuna dair kanıt sağlamasını istediklerini biliyorum. Ama siz – her şeyden önce, bir anlaşmaya yakın mısınız? Ve Türkiye’nin açıkladığı her şeyi kabuletmezlerse İsveç ve Finlandiya’nın katılmasını kalıcı olarak engellemeye hazır mısınız?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): Burada özellikle İsveç terörizmin beşiği olmuştur. Ve teröristler ta parlamentolarına sızmış durumdalar.

Ve Stockholm’de teröristlerin sürekli gösteri yaptığını görüyoruz. Pankartlar, terör örgütlerinin liderinin afişi bol. Gösteri yapıyorlar. Slogan atıyorlar. Ve Stockholm’deki masum Türk torunlarına saldırıyorlar. Ve bu gelişmelerle ilgili tüm kanıtları İsveçli muhataplarımıza verdik.

Finlandiya ise İsveç gibi değil. Biraz daha sakinler ve gelişmeler üzerinde daha fazla kontrolleri var. Ama İsveç öyle değil. Hep belirli sebepler kullanıyorlar. Hep belirli bahaneler kullanıyorlar. Hep Anayasadan bahsediyorlar. Ve Anayasa’nın egemen ilkesi olarak ifade özgürlüğüne değer verirler.

Karşılığında da terörün ifade özgürlüğü ile ilgisi olmadığını söylüyorum. Ve nihai karar merci Türk Parlamentosu’dur.

Judy Woodruff: Önümüzdeki yıl yeniden seçilmek için ülkenizin seçmenlerinin karşısına çıkacaksınız. Kazanacağınıza inanıyor musunuz? Yoksa Türkiye başka bir yöne gidebilir mi?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): Seçimleri kazanmak gibi bir kaygımız yok. Kimse bizi değiştiremeyecek, çünkü alternatif yok.

Judy Woodruff: Sana sormak zorundayım çünkü Amerika Birleşik Devletleri’ndesin. Ve bildiğiniz gibi, burada son iki yılda bir seçim yaşadık, yarışan insanlardan biri sonuçları kabul etmedi ve onlara meydan okudu.

Türkiye’de böyle bir şey görebiliyor musunuz?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): Eh, bunlar yaygın şeyler. Her zaman oluyorlar.

Büyük ölçüde kaybetmek var ve kazanmak yok. Ama şu anda öyle bir durumdayız ki, muzaffer olabileceğiz.

Judy Woodruff: Son soru. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiniz, nasıl bir şekilde olduğunu söylersiniz?

Recep Tayyip Erdoğan (tercüman aracılığıyla): İlişkilerimizin ideal olduğunu söyleyemem. Neden? Niye? Çünkü ABD ile ticaret hacmimiz bugün olduğu yerde olmamalı.

Savunma sanayinde ise istediğimiz seviyede değiliz. Örneğin, olağanüstü bir F-16 sorunumuz var. ABD’den F-16 temin ettik. Ama bunun yerine, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasıyla sonuçlanan bazı siyasi kararlar alınıyor. Bu, ABD ve Türkiye gibi iki dost ülkenin yakınlaşması değil.

Cumhuriyetçilerle konuştuk ve Cumhuriyetçilerin desteğini aldık. ABD’den F-16’larla ilgili sonuçları alamazsak ne yapacağız? Elbette kendi başımıza bakacağız.

Judy Woodruff: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizimle konuştuğunuz için çok teşekkür ederim. Takdir ediyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan: Teşekkürler. (çevirmen aracılığıyla): Sana çok teşekkür etmek istiyorum.

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