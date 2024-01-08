Çin İngiliz casusunu tutukladı!

Çin, yabancı bir casusu açığa çıkardığını söylüyor. Adamın İngiliz dış gizli servisi MI6 için çalıştığı söyleniyor. Şüpheli, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından tutuklandı.

Yapılan açıklamaya göre Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı söylenen bir kişiyi tutukladı.

Huang soyadını taşıyan yabancı bir vatandaşın bilgi toplamak amacıyla birkaç kez Çin’e girdiği söyleniyor.

Açıklamada, adamın aynı zamanda İngiliz gizli servisi tarafından casusluk eğitimi aldığı belirtildi.

İddialara göre şüpheli, Çin dışında bir danışmanlık şirketi işletiyordu ve 2015 yılında MI6 gizli servisi tarafından işe alındı.

Şüpheli casusun hangi ülkeden geldiği belli değil. Ancak kendisi Çin vatandaşı değil. Şüpheliyle ilgili Çin makamları daha fazla ayrıntı vermedi.

Karşılıklı casusluk iddiaları

Çin ve Büyük Britanya uzun süredir birbirlerini casusluk faaliyetleriyle suçluyorlardı. Diğer ülkeler de Çin’in yurtdışında büyük çapta casusluk yaptığını varsayıyor.

Örneğin Federal Anayasayı Koruma Dairesi, Çin’in Almanya’daki casusluk girişimlerine karşı uyarıyor.

Çin’de yetkililer son yıllarda ulusal güvenliğe yönelik tehdit iddialarına karşı giderek daha sert önlemler aldı.

Şüpheli casuslar defalarca ifşa edildi. Yetkililer geçen yıl büyük çaplı bir operasyonla yabancı danışmanlık firmalarına karşı harekete geçmişti.

Kampanyalarda vatandaşlar yabancı casuslara karşı uyarılıyor.

Çin’den sert yaklaşım

Komünist hükümet ayrıca Ağustos ayında daha katı ve daha geniş yorumlanabilir bir casusluk karşıtı yasayı yürürlüğe koydu.

Bu, yetkililere Çin’e özgü bilgi veya verilerle çalışan şirketlere veya kişilere karşı harekete geçme konusunda ek seçenekler sunuyor.

Artık yalnızca Halk Cumhuriyeti’nin ulusal güvenliğine karşı özel olarak yönlendirilen eylemler değil, aynı zamanda potansiyel olarak Çin’in “ulusal çıkarlarına” yönelik olan her şey cezalandırılabilir.