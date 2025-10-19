Manchester United’dan Liverpool’a soğuk duş

Manchester United attı, yattı

İngiltere Premier Lig’de büyük sürpriz yaşandı. Manchester United son şampiyon Liverpool deplasmanında 2-1 kazandı. Altay Bayındır’ın yedek oturduğu mücadelede Kırmızı-Şeytanlar, 62. saniyede öne geçti. Amad Diallo’nun ara pasında ceza sahasına giren Bryan Mbeumo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ev sahibi Liverpool’da Cody Gakpo’nun 21 ve 50’deki şutlarında direk gole izin vermedi. Liverpool, Cody Gakpo’nun 78’deki golüyle eşitliği sağladı. 84’te Maguire kafayla United’ı galibiyete taşıdı. Ligde art arda üçüncü kez kaybeden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’a da 1-0 mağlup olmuştu. Liverpool, 15 puanla lider Arsenal’ın 4 puan gerisine düşerken Manchester United 13 puana yükseldi.

1-2

LİVERPOOL-MANCHESTER UNİTED

STAT: Anfield

HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Timothy Wood, Darren England (VAR)

GOLLER: Cody Gakpo (Dk. 78) / Bryan Mbeumo (Dk. 2), Maguire (Dk. 84)

SARI KARTLAR: Amad Diallo, Carlos Casemiro

LİVERPOOL: Mamardashvili – Bradley (Dk. 62 Wirtz), Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Dk. 61 Curtis Jones), Mac Allister (Dk. 62 Ekitike) – Salah (Dk. 85 Frimpong), Szoboszlai, Gakpo – İsak (Dk. 72 Chiesa)

MANCHESTER UNİTED: Lammens – De Ligt, Maguire, Shaw (Dk. 85 Yoro) – Diallo (Dk. 59 Dorgu), Casemiro (Dk. 58 Ugarte), Bruno Fernandes (Dk. 85 Mainoo), Dalot – Mbeumo, Mount (Dk. 61 Sesko) – Matheus Cunha