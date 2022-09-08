İngiltere Kraliçesi’ni kaybetti

70 yıldır tahtta olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. İngiltere Kraliçesi en uzun süre tahtta kalan hükümdardı.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’i kaybetti

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Kraliçe bugün öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde hayatını kaybetti” denildi.

BBC ekranlarında Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünü duyuran haberin verilmesinin ardından Kraliçe’nin fotoğrafları eşliğinde ulusal marş çalındı.

Londra’da Buckingham Sarayı önünde toplanan halk, Kraliçe’nin ölüm haberinin duyulmasıyla gözyaşlarına boğuldu.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in vefatıyla Birleşik Krallık bayrağı yerel saatle 18:30’da yarıya indirildi.

Saray önünde dalgalanan Birleşik Krallık bayrağı yerel saatle 18:30’da yarıya indirildi.

Başbakan Liz Truss, Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün hem İngiltere’de hem de dünyada şok etkisi yarattığını söyledi.

Truss, “Kraliçe 2. Elizabeth modern Britanya’nın üzerine inşa edildiği bir kaya gibiydi. Britanya bugün büyük bir ülkeyse, onun sayesindedir” diye konuştu.

Kraliyet Ailesi, Buckingham Sarayı’nın Kraliçe’nin sağlık durumunun endişe verici olduğu yönündeki açıklamasının ardından İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda toplanmaya başlamıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth 1952 yılında tahta geçti ve hüküm sürdüğü 70 yıl boyunca büyük sosyal değişimlere tanık oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles Birleşik Krallık’ın yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

Buckingham Sarayı’nın açıklamasında Kral 3. Charles ve eşinin bu gece Balmoral’da kalacakları, yarın Londra’ya dönecekleri ifade edildi.

Kraliçe’nin tıbbi gözetim altına alınmasının ardından bütün çocukları Balmoral’a gitmişti.

Torunu Prens William da Balmoral’da ailesine refakat ederken, Prens Harry’nin de yolda olduğu belirtilmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth Birleşik Krallık’ın devlet başkanı olarak 2. Dünya Savaşı sonrası darboğaz yıllarına, Britanya İmparatorluğu’nun dönüşümüne, Soğuk Savaş’ın bitişine, Britanya’nın Avrupa Birliği’ne üye oluşuna ve üyelikten ayrılışına tanıklık etti.

Kraliçe Elizabeth 15 Başbakana İngiliz hükümeti kurma yetkisi verdi

Kraliçe Elizabeth , 70 yıl süren hükümdarlığı boyunca Winston Churchill’den başlayarak 15 başbakana hükümet kurma yetkisi verdi.

Son olarak bu hafta Liz Truss, Balmoral’da hükümeti kurma yetkisini Kraliçe’den aldı.

Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926’da Elizabeth Alexandra Mary Windsor ismiyle Londra’nın Mayfair semtinde dünyaya gelmişti.

Kendisinin aslında tahta geçme ihtimali yok gibiydi.

Ancak Aralık 1936’da amcası Kral 8. Edward’ın Amerikalı Wallis Simpson’la evlenmek için tahtı terk etmesinin üzerine, Elizabeth’in babası Kral 6. George ismiyle tahtı devraldı.

Böylece aile içinde Lilibet olarak bilinen İngiltere Kraliçesi Elizabeth, daha 10 yaşındayken tahtın varisi olarak görülmeye başlandı.

Bundan üç yıl sonra Britanya Nazi Almanya’sıyla savaşa girdi.

Kral ve Kraliçe’nin Kanada’ya sığınmaları yönündeki tavsiyeleri reddetmelerinin ardından Elizabeth ve kardeşi Prenses Margaret, zamanlarının büyük bölümünü Windsor Kalesi’nde geçirmeye başladı.

Kuzeni Prens Philip ve Kraliçe 2. Elizabeth

Savaş yılları boyunca Kraliyet Donanması’nda hizmet veren üçüncü dereceden kuzeni Yunanistan Prensi Philip’le yazışmaya başladı.

Çift, 10 Kasım 1947’de Westminster Kilisesi’nde düzenlenen törenle evlendi ve Prens Philip Edinburg Dükü ünvanını aldı.

Kraliçe 2. Elizabeth, 2021 yılında 99 yaşında kaybettiği 74 yıllık eşi için “benim en büyük gücüm ve dayanağım” ifadelerini kullanmıştı.

İlk çocukları Charles 1948’de İngiltere‘de dünyaya gelmiş, 1950’de Prenses Anne, 1960’ta Prens Andrew ve 1964’de Prens Edward doğmuşlardı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in sekiz torunu, 12 büyük torunu bulunuyordu.

Prenses Elizabeth, 1952’de hasta babasının ölüm haberini Kenya’dayken almış, Londra’ya ülkenin yeni kraliçesi olarak dönmüştü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in taç giyme töreni 2 Haziran 1953 tarihinde, kendisi 27 yaşındayken yapılmıştı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Kimdir

Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan II. Elizabeth 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya geldi, Elizabeth Birleşik Krallık ve Commonwealth bölgesi üyesi 14 ülkenin kraliçesiydi. Aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğu başkanı ve İngiltere Kilisesi yüksek valisiydi.

6 Şubat 1952’de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirildi. 1956’dan 1992’ye kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasıyla krallıkların sayısı değişti.

Kaynak: BBC