Alperen Şengün’den muazzam dönüş

Alperen Şengün fırtına gibi esti
NBA’de son dönemde performansı nedeniyle eleştiri alan Alperen Şengün resmen patlama yaptı.
23 yaşındaki milli yıldızımız Alperen, takımı Houston Rockets’ın lig lideri Oklahoma City Thunder’ı evinde 112-106 yendiği maçta 37 dakika süre aldı.
Başarılı oyuncu karşılaşmada:
6/12 şut isabeti
4/4 serbest atış isabeti
17 sayı
12 ribaund
11 asist
3 blok
3 top çalma
1 top kaybı
+13 verimlilik puanı istatistikleriyle oynadı.
Alperen bu sezon ikinci, kariyerinin ise 10. triple double performansına imzasını attı.