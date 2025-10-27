Lavrov: Putin-Trump zirvesi için top ABD’de

Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temaslarda yeni bir zirve ihtimali gündeme geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke lideri Vladimir Putin ve Donald Trump’ın Budapeşte’de bir araya gelmesi yönünde yapılan planın hâlâ masada olduğunu belirtti. Lavrov, “Trump bu görüşmeyi teklif etti, Putin de teklifi kabul etti. Ancak nihai karar ABD’ye ait” dedi.

Trump ile Putin görüşecek mi?

Lavrov, görüşme planının başlangıçta 23 Ekim’de Beyaz Saray’da iptal edildiğini hatırlatarak, “Amerikalılar bir süre sonra iptalin aslında erteleme anlamına geldiğini söylediler. Bir teklif var, biz de davet edildiğimizde kabul ettiğimizi ifade ettik. Görüşme formatı, yeri ve zamanı konusunda anlaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Budapeşte seçeneği masada

Zirvenin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması ihtimali değerlendiriliyor. Rusya tarafı, toplantının iki ülke ilişkilerinde “diyalog kapılarını yeniden aralayabileceği” görüşünde. Ancak Lavrov, görüşmenin gerçekleşmesinin tamamen “davet eden tarafa”, yani ABD’ye bağlı olduğunun altını çizdi.

