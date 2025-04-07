Trump’ın tarifeleri Asya borsalarını vurdu: Borsalarda sert düşüş

ABD’nin yeni tarife hamlesiyle başlayan belirsizlik, Asya piyasalarında deprem etkisi yarattı. BBC’nin haberine göre Japonya’nın Nikkei 225 endeksi %6 düşerken, Güney Kore’de Kospi %4,7, Avustralya’da ASX 200 %4 geriledi. Çin’in Şanghay Endeksi %6’dan fazla değer kaybetti. Tatil sonrası açılan Hong Kong ve Tayvan borsalarındaki düşüş ise %10’u buldu.

ABD’de resesyon riski yükseldi

Trump’ın vergi kararı, yatırım bankalarının tahminlerini de etkiledi. Goldman Sachs, ABD’nin resesyona girme olasılığını %35’ten %45’e çıkardı. JPMorgan bu oranı %60’a yükseltti. Ekonomistler, küresel ticaretin merkezi olan Asya’nın bu süreçten doğrudan etkileneceğini vurguluyor.

Asya borsalarında panik

Trump’ın açıkladığı yeni tarifelerle Vietnam’a %46, Bangladeş’e ise %37 oranında vergi getirilmesi dikkat çekti. Nike ve Lululemon gibi büyük markaların üretim üssü olan Vietnam ile yıllık 8,4 milyar dolarlık giyim ihracatı yapan Bangladeş, ekonomik sarsıntının merkezinde yer alıyor.

Avrupa ve ABD borsaları da çakıldı

Çin’in misillemesi sonrası cuma günü Wall Street’te S&P 500 %6’ya yakın düştü. FTSE 100, %5 gerileyerek son 5 yılın en sert kaybını yaşadı. Almanya ve Fransa’da da benzer kayıplar görüldü. BBC’ye göre bu düşüşler, tarifelerin küresel etkisinin derinleşeceğini gösteriyor.

Ekonomistlerden uyarı: “Bu daha başlangıç”

FTSE Russell’dan Julia Lee, BBC’ye verdiği demeçte, “Bu sadece bir ticaret savaşı değil, aynı zamanda küresel bir güven krizidir,” ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre Asya’nın ihracata dayalı ekonomileri, ABD tarifeleriyle en büyük darbeyi alan bölgeler olmaya devam edecek.