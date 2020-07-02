Eğitim
2020 MSÜ Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 14 Haziran'da yapılan 2020 MSÜ sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer aldı. Duyuruda 14 Haziran’da gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2020 MSÜ Sonuçları İçin Tıklayın
ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz’da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, 5 gün önce açıklanmış oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, MSÜ sonuçlarının adaylara, ailelerine ve millete hayırlı olmasını diledi.