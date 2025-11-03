Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem

Afganistan’ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kenti yakınlarında pazartesi günü yerel saatle 01.00’de (TSİ 20.30) meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük paniğe neden oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) göre, depremin merkez üssü yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve “önemli can kayıplarının” yaşanabileceği anlamına gelen turuncu alarm seviyesinde kaydedildi.

Afganistan’da en az 20 ölü, 530 yaralı

Taliban yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, depremde en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 530’dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Belh vilayeti sözcüsü Hacı Zaid, Mezar-ı Şerif’in güneyindeki Şolgara bölgesinde çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

“İl genelinde hafif yaralanmalar ve yüzeysel hasarlar bildirildi. Yaraların çoğu, yüksek binalardan düşme sonucu oluştu.” ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintisi ülke geneline yayıldı

Deprem, başkent Kabil dahil ülke genelinde elektrik kesintilerine yol açtı. Özbekistan ve Tacikistan’dan gelen enerji hatlarının zarar görmesi nedeniyle ülke karanlığa gömüldü.

Birçok kentte halk evlerini terk ederek sokaklara çıktı.

Tarihi camide hasar

Deprem sonrası paylaşılan görüntülerde, Mezar-ı Şerif’teki 15. yüzyıldan kalma Mavi Cami (Blue Mosque) çevresinde enkaz parçaları görüldü.

Şii Müslümanlarca kutsal sayılan caminin, Hz. Muhammed’in damadı ve kuzeni olan ilk Şii imamın türbesine ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Taliban yönetimi, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ancak ülkenin zayıf iletişim altyapısı ve dayanıksız yapı stoğu, kurtarma faaliyetlerini zorlaştırıyor.

Afganistan yeniden sarsıldı

Son deprem, Ağustos ayında ülkenin doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından yaşandı. O depremde 1.100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev yıkılmıştı.

Afganistan, Hint ve Avrasya levhalarının kesişim noktasında bulunduğu için dünyadaki en sismik bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.

