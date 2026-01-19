Novak Djokovic’ten 100. zafer

Novak Djokovic tarih yazmaya devam

Sırp tenisçi Novak Djokovic, İspanyol Pedro Martinez’i toplam setlerde 3-0 yenerek sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta ‘dalya’ dedi.

Melbourne’de gerçekleşen organizasyonda Novak Djokovic, Martinez’i 6-3, 6-2 ve 6-2’lik setlerle geçti.

Bu sonuçla Sırp yıldız, Avustralya Açık’ta 100. zaferini elde ederek 2. tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın ikinci gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda iki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı Gauff, Özbek Kamilla Rakhimova’yı 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yendi.

İsviçreli Simona Waltert karşısında korta çıkan geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti ABD’li Amanda Anisimova (4), 6-3, 6-2 biten setlerle 2-0 galip geldi.

ABD’li Jessica Pegula ise Rus Anastasia Zakharova’yı 6-2 ve 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 mağlup etti.

Kadınlarda Çek Linda Noskova (13), Danimarkalı Clara Tauson (14), ABD’li Emma Navarro (15), Kanadalı Victoria Mboko (17) ve İspanyol Paula Badosa (25) da ikinci tur bileti aldı.

Alex de Minaur ikinci turda

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alex de Minaur, ABD’li Mackenzie McDonald önünde 6-2, 6-2 ve 6-3’lük setlerle 3-0 kazandı.

Portekizli Nuno Borges, maçta 2-1 öndeyken Kanadalı Felix Auger-Aliassime’in (7) 4. sette sahadan çekilmesiyle adını ikinci tura yazdırdı.

Üç kez Avustralya Açık finalisti Rus Daniil Medvedev (11) ise Hollandalı Jesper de Jong’u 3-0 (7-5, 6-2, 7-6) yenerek yoluna devam etti.

Erkeklerde Rus Andrey Rublev (13), İspanyol Alejandro Davidovich Fokina (14), ABD’li Tommy Paul (19) ve Kanadalı Denis Shapovalov (21) da ikinci tura çıktı.

Avustralya Açık’ın 2. turunda Novak Djokovic, İtalyan Francesco Maestrelli ile 22 Ocak Perşembe günü karşılaşacak.

Swiatek zorlansa da ikinci turda

Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu dünya 2 numarası Iga Swiatek, Çinli Yue Yuan’ı iki saat süren maçta 7-6 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Rus Mirra Andreeva (8) ise Hırvat Donna Vekic önünde 2-1’lik (4-6, 6-3, 6-0) skorla kazandı.

Kadınlarda Belçikalı Elise Mertens (21), Rus Diana Shnaider (23) ve Avustralyalı Ajla Tomljanovic de ikinci tura çıktı.

38 yaşındaki Djoker başarıya doymuyor – Video