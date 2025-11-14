DünyaEn Son Haberler

WhatsApp, o telefonlarda çalışmayacak

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarın itibariyle eski tarihli birçok telefonda artık kullanılamayacak

NationalTurk NL14/11/2025
WhatsApp telefon listesini yayınladı

Akıllı telefonların vazgeçilmez mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 15 Kasım’dan itibaren birçok telefonda kullanılamayacak.

Güncelleme desteğinin verilmeyeceği Android ve iOS işletim sistemi kullanan telefonların listesi de duyuruldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarın itibarıyla birçok eski tarihli akıllı telefona güncelleme desteği vermeyi durduracak.

Uygulamaya eklenen son özelliklerin, eski tarihli telefonlarda donanım yetersizliği nedeniyle kullanım zorluklarına yol açtığını belirten şirket, son güncellemesiyle birlikte 2016 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonları kapsam dışına çıkaracak.

Söz konusu telefonlar ilk aşamada güncelleme desteği alamazken, belirli bir sürenin ardından güncelleme gerçekleştirilemediği için tamamen WhatsApp’a erişemeyecek.

 

Değişiklikten yüzlerce telefon modelinin etkilenmesi beklenirken, güncelleme desteği kapatılacak en popüler cihazlar şu şekilde:

 

Android

 

– Huawei Mate 9 Pro

 

– Samsung Galaxy S7

 

– Xiaomi Mi Note 2

 

– HTC 10 evo

 

– Sony Xperia XZ

 

– Xiaomi Mi 5 Pro

 

– Samsung Galaxy C9 Pro

 

iOS

 

iPhone 6

– iPhone 6s

