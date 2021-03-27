Salgın sebebiyle 100 milyon çocuk okuma öğrenemedi

Koronavirüs salgını eğitim alanını olumsuz etkiledi. Pek çok ülkede okullar kapandı, uzaktan eğitim süreci başladı. Uzmanlar salgın sebebiyle okullarından ayrı kalan öğrencilerle ilgili gelecek yıllarda önemli sorunlar yaşanacağını ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan açıklamada salgın sebebiyle dünyada 100 milyon çocuğun okuma öğrenemediğini belirtti. UNESCO, bu konudaki sorunları masaya yatırmak üzere üye ülkelerin eğitim bakanlarıyla 29 Mart’ta bir toplantı düzenleyecek.

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