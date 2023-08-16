Fenerbahçe’nin En Pahalı Transferleri: Zirvede Cengiz Ünder

Transferde kesenin ağzını açan Fenerbahçe milli futbolcu Cengiz Ünder’i de 15 milyon euro bonservisle transfer etti. İşte Fenerbahçe’nin en pahalı transferleri;

15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder, Fenerbahçe’nin en pahalı transferi oldu.

Süper ligde sezon başlarken transfer yarışı da büyük bir hızla sürüyor.

Kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Marsilya’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’i 15 milyon euro karşılığında transfer etti.

İşte Fenerbahçe’nin En Pahalı Transferleri

Böylece Cengiz Ünder Fenerbahçe’nin en pahalı transferleri listesinde zirveye oturdu. Cengiz transferinden önce Fenerbahçe’nin en pahalı transferi durumundaki futbolcu İspanyol golcü Daniel Güiza idi.

1- Cengiz Ünder: 15 milyon euro (Marsilya)

15 milyon euro bedelle zirveye oturan Cengiz Ünder Bucaspor ve Altınordu altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya formaları giydi.

2- Daniel Güiza: 14 milyon euro (Mallorca)

Fenerbahçe’de oynadığı dönemde büyük eleştiri toplayan İspanyol golcü Güiza, 2008/2009 sezonunda 16, 2009/2010 sezonunda ise tüm kulvarlarda 18 gol atmıştı. İspanyol futbolcu Fenerbahçe’deki son sezonunda ise sadece 69 dakika forma giymiş ve daha sonra Getafe’ye gitmişti.

3- Emmanuel Emenike: 13 milyon euro (Spartak Moskova)

Fenerbahçe’deki ikinci döneminde iyi bir performans gösteremeyen Emenike, Al-Ain, West Ham United, Olympiakos gibi kulüplere kiralanmıştı.

4- Raul Meireles: 10 milyon euro (Chelsea)

Fenerbahçe’ye transferi Avrupa’da da büyük ses getiren, Portekiz milli takımında da forma giyen Meireles, 4 sezon oynadıktan sonra futbolu Fenerbahçe’de bıraktı.

5- Moussa Sow: 10 milyon euro (Lille)

2011/2012 sezonunun ilk yarısında Lille’de 18 gol attıktan sonra devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Moussa Sow zaman zaman etkili futbolu ve spektaküler golleriyle hatırlanıyor. 37 yaşındaki Sow geçtiğimiz sezon Ümraniyespor’da forma giydi ve 3 gol attı.

6- Sebastian Szymanski: 9.75 milyon euro (Dinamo Moskova)

Fenerbahçe’ye bu sezon katılan Polonyalı futbolcu ülkesinin milli takımının da önemli futbolcularından biri. 24 yaşındaki Szymanski Legia Varşova, Dinamo Moskova ve kiralık olarak Feyenoord’da forma giydi.

7- Fred: 9.74 milyon euro (Manchester United)

Fenerbahçe’nin bu sezon yaptığı en flaş transferlerden biri olan Fred 2 sezon Brezilya takımlarından Internacional, 5 sezon Shakhtar Donetsk’te forma giydikten sonra 6 sezon da Manchester United’da top koşturdu.

8- Elvir Baljic: 9.5 milyon euro (Bursaspor)

1998/1999 sezonunda Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transferi büyük olay yaratan Boşnak futbolcu Fenerbahçe’den sonra Real Madrid’e giderek sarı lacivertlilere önemli bir gelir kaynağı yaratmıştı. Transfer olduğu dönem Real Madrid tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu.

9- Mamadou Niang: 9 milyon euro (Marsilya)

Cengiz Ünder gibi Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Mamadou Niang sarı lacivertlilerde beklenen etkiyi yaratamamıştı.

10- Mehmet Topuz: 9 milyon euro (Kayserispor)

2009’da Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu, transferinden önce Beşiktaş’la anlaşmış hatta siyah beyazlı formayla poz vermişti. Fenerbahçe’nin transfer çalımı uzun süre gündemden düşmemişti.

11- Emmanuel Emenike: 9 milyon Euro (Karabükspor)

12- Rodrigo Becao: 8.31 milyon euro (Udinese)

13- Josef de Souza: 8 milyon euro (Sao Paulo)

14- Stephen Appiah: 8 milyon euro (Juventus)

15- Simon Kjaer: 7.65 milyon euro (Lille)

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