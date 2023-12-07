Erdoğan Atina’da: 10 Yunan Adası İçin 7 Günlük Kolay Vize Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Hem Erdoğan’ın hem Yunanistan’ın gündeminde Yunan Adalarına vize kolaylığı var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis ile görüşecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Yunan Adalarına Kolay Vize

Öte yandan Reuters’a konuşan yetkililer, Yunanistan’ın Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için geçici vize uygulamasını yeniden yürürlüğe sokacağını bildirdi.

7 günlük geçici vize anlaşmasının, ikili görüşmelerin ardından açıklanacağı ileri sürüldü.

Reuters’ta yer alan haberde, şu ifadeler kullanıldı: “Yetkililer, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden Türkiye vatandaşlarının Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için yedi günlük turist vizesine yeniden başvurabilmeleri için izin aldığını ve bunun iyi niyetin bir kanıtı olarak ziyaret sırasında duyurulmasının beklendiğini dile getirdi.”

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