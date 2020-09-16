Yüz yüze eğitim için detaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yeniden başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili detayları açıkladı.

Yüz yüze eğitimin ilk haftasında sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için “uyum programı rehberi” hazırladı.

Rehberde “Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar”a dikkat çekildi.

Tüm okullara ulaştırılan rehberde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı.

Okul yönetimlerinin, 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1’inci sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek.

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Velilerinin isteğiyle okulda yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak.

Bütün öğrenciler, uzaktan eğitim çalışmalarını düzenli takip etmeleri konusunda yönlendirilip desteklenecek.

Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise kabulü sağlanacak.

Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek.

İlkokul 1’inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı.

Bakan Ziya Selçuk’un velilere seslendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere video mesaj ile seslendi.

Mesajında, tüm velilerin çocuklarının okula başlayacağı ilk güne ilişkin hayali bulunduğunu ve hiçbir velinin böyle bir başlangıcı hayal etmediğini belirten Bakan Selçuk, tüm dünyanın yaşadığı ortak bir sorunla karşı karşıya olunduğunu ve dünyanın her yerinde eğitimin aynı sorunla baş ettiğini vurguladı.

Bakan Selçuk’un konuşması şu şekilde:

“Şu an itibarıyla dünyanın pek çok ülkesinde çocuklar, okullarındalar ve alınan tedbirlerle ders başındalar. Biz ülkemizde daha kontrollü bir açılıştan yana olduk ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin, bir süre diğer kademelerdeki öğrencilerimizle bir araya gelmeyeceği bir uygulama üzerine çalıştık. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürüyeceği bir planlama yaptık. Okullarımızı, yüz yüze eğitim için tüm detaylarıyla hazırladık. Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık.”

“Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok”

“Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının getirdikleri her evde başka türlü yaşanıyor ve hepimizi farklı etkiliyor. Belirsizlik duygusu bizleri yorabilir, kaygılandırabilir. Ancak çocuklarımız için bu kaygıyı iyi yönetmek durumundayız. Bu demek değil ki yaşananları yok sayacağız ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Kendinizi de çocuğunuzu da bunun için zorlamayın. Bırakın rahatça anlatsın çocuğunuz, bu konulardaki duygu ve düşüncelerini. Onları dinleyin, rahatlamalarına izin verin.”

“Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler. Ayrıca ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, sağlık kurumlarının ve devletin tüm imkanlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız. Hepimiz buradayız ve yanlarındayız. Bunu lütfen siz de aklınızdan çıkartmayın. Biz öğretmeniz. Hepimiz eğitim için, çocuklarımızın bugünü ve geleceği için eğitim aldık. Bunun için çalıştık, bunun için buradayız. Çocuklarımızın bu dönemi en az eksikle kapatması için var gücümüzle çalışmak boynumuzun borcu. Sizlerin yardımı, desteği, iş birliği ve birbirimizle kuracağımız sağlıklı iletişimle yeni eğitim öğretim dönemine başlıyoruz. Aldığımız tedbirlere özeniniz, süreçte bize sağlayacağınız desteğiniz, varlığınız ve sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum.”

Velilerden küçük istekleri olduğunu dile getiren Selçuk, “Bu dönem çocuğunuza okuyacağınız bir sayfa kitabın kıymeti ve çocuğunuz üzerindeki etkisi hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde fazladır. Elbette çocuklarımızın serbest zamanlarını verimli geçirmesi için sürekli etkinlikler yapmak durumunda değilsiniz. ‘Etkinlikler de tükendi Bakanım’ dediğinizi duyabiliyorum. Ancak, az ama çocuğunuzun yaşam becerilerini güçlendirecek nitelikte oyunlar ve etkinlikleri yaşamımızın bir parçası haline getirmeniz, çocuğunuza ev içi sorumluluklar vermeniz bu dönemde hem çocuğunuzun hem sizlerin yararına olacaktır. Son olarak belirtmeliyim ki, öğrenmek isteyen, çocuğunun eğitimini desteklemek isteyen her velimiz ve çocuğumuz için bakanlığımızın platformlarında sınırsız içerikler mevcuttur. Hepsinden azami düzeyde yararlanacağınızı ümit ediyor, çocukların gözlerinden öpüyorum.” ifadelerini kullandı.