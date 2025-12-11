Enver Aysever gözaltına alındı

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun “Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim” sözlerine yönelik değerlendirmesinin ardından sosyal medyada hedef gösterildi. Aysever, gece yapılan yayın sonrası sabaha karşı gözaltına alınırken, avukatı sürecin “kırpılmış görüntüler üzerinden oluşturulan algıyla” geliştiğini belirtti.

Enver Aysever’in eleştirileri tartışma yarattı

Aysever, YouTube kanalındaki canlı yayında Hasan İmamoğlu’nun açıklamalarını yorumlayarak “sağcılık” üzerine eleştirilerde bulundu. Bu sözlerin ardından sosyal medyada yoğun hedef göstermeyle karşılaşan Aysever, kendisine yönelik tepkilerin bağlamından koparıldığını söyledi.

Aysever şu ifadelerle açıklama yapmıştı:

“Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu’nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi… Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler.”

Gözaltı sabaha karşı yapıldı

Enver Aysever’in sabah erken saatlerde gözaltına alındığı açıklandı. Aysever ile Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde görüşen avukatı, müvekkilinin sözlerinin başı ve sonu kırpılarak sosyal medyada “yanıltıcı bir algı” oluşturulduğunu vurguladı.

Avukatından ‘düşünce özgürlüğü’ vurgusu

Avukat, Aysever’in yalnızca bir siyasi anlayışı eleştirdiğini belirterek şu açıklamayı paylaştı:

“Yayını başından sonuna incelediğinizde, orada Enver Aysever’in bir anlayışı protesto ettiğini ve bunu da düşünce özgürlüğü kapsamında dile getirdiğini görürüz.”

Avukat ayrıca, Aysever’in yarın Küçükçekmece Adliyesi’nde ifade vereceğini, tutuksuz yargılanmasını beklediklerini söyledi.

