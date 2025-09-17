Real Madrid’i penaltılar kurtardı

Real Madrid şokla başladı!

Real Madrid, 15 kez ile en çok kazanan takım unvanını koruduğu Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Fransa Ligi’nden Marsilya’yı avladı. Milli futbolcumuz Arda Güler‘in 11’de başladığı mücadelenin ilk 10 dakikasında fırtına gibi esen Real Madrid, kaleci Rulli’nin olağanüstü performansını aşamadı. Real’de 6. dakikada Mastantuono’nun şutunda ise direk gole izin vermedi. Maçın 22. dakikasında Mason Greenwood’un asistinde Timoth Weah, Marsilya’yı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 29’da Kondogbia’nın Rodrygo’yu düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Kylian Mbappe gole çevirdi: 1-1. Karşılaşmanın 72. dakikasında savunmadan Dani Carvajal kırmızı kart görünce Arda Güler yerini Raul Asencio’ya bırakmak zorunda kaldı. 81’de Kylian Mbappe penaltıdan hem kendisinin hem de Real Madrid’in ikinci golünü kaydetti.

2-1

REAL MADRİD-MARSİLYA

STAT: Santiago Bernabeu

HAKEMLER: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek), Dennis Higler (VAR) (Hollanda)

GOLLER: Kylian Mbappe (Dk. 29 pen. ve 81. pen.) / Timothy Weah (Dk. 22)

SARI KARTLAR: Tchouameni, Militao, Alvaro Carreras / Pavard, Medina

KIRMIZI KART: Dani Carvajal (Dk. 72)

REAL MADRİD: Courtois – Alexander Arnold (Dk. 5 Dani Carvajal), Militao, Huijsen, Alvaro Carreras – Valverde, Tchouameni – Mastantuono (Dk. 63 Brahim Diaz), Arda Güler (Dk. 73 Raul Asencio), Rodrygo (Dk. 63 Vinicius Junior) – Aubameyang

MARSİLYA: Rulli – Medina, Balerdi, Pavard (Dk. 87 Riley), Emerson (Dk. 78 Murillo) – Kondogbia (Dk. 66 Vermeeren), Höjbjerg – Greenwood, O’Riley (Dk. 66 Igor Paixao), Weah (Dk. 78 Gouiri) – Aubameyang