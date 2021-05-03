Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2018 yılından itibaren her yıl ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere 1000’er lira ikramiye veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bu yıl ikramiyelerin 1100 TL olarak ödeneceğini açıklamıştı. Peki, ikramiyeler ne zamana ödenir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesinin 1100 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, “12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

“Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.”

Bankaya gitmek yasak mı?

Vatandaşlar emekli maaşlarını ve ikramiyelerini almak için bankaya gidip gidemeyeceklerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emeklilerin maaşlarını ve ikramiyelerini almak için bankaya gitmelerinde bir sakınca yok.

Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs’taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM’lere gidebilecek.

Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs’ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.