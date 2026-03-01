Manchester United kaderini değiştirdi

İngiltere Premier Lig’de Manchester United, Crystal Palace’ı 2-1 yenerek kötü giden performansını terse çevirdi

NationalTurk NL01/03/2026
Manchester United, kışı bahara çevirdi

İngiltere Premier Lig’e Ruben Amorim ile çok kötü başlayan Manchester United, takımın başına eski oyuncusu Michael Carrick’in geçmesiyle adeta seviye atladı.

Kırmızı-Şeytanlar, son maçında kendi evinde 1-0 geriye düştüğü Crystal Palace’ı 2-1 mağlup etti.

Konuk ekip, 4. dakikada Maxence Lacroix’nın golüyle 1-0 öne geçti.

57’de penaltıdan Bruno Fernandes skora dengeyi getirdi.

Kırmızı Şeytanlar, 65’te Bruno Sesko’nun golüyle 2-1 galip geldi.

United, bu sonuçla, yenilmezliğini 11 maça yükseltirken son 7 karşılaşmasının 6’sını kazandı.

İngiltere’de saat 17:00 kuşağında oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brighton-Nottingham Forest 2-1

Fulham-Tottenham 2-1

United galibiyeti kaptı – Video

Yunanistan Golden

