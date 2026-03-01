Manchester United kaderini değiştirdi

Manchester United, kışı bahara çevirdi
İngiltere Premier Lig’e Ruben Amorim ile çok kötü başlayan Manchester United, takımın başına eski oyuncusu Michael Carrick’in geçmesiyle adeta seviye atladı.
Kırmızı-Şeytanlar, son maçında kendi evinde 1-0 geriye düştüğü Crystal Palace’ı 2-1 mağlup etti.
Konuk ekip, 4. dakikada Maxence Lacroix’nın golüyle 1-0 öne geçti.
57’de penaltıdan Bruno Fernandes skora dengeyi getirdi.
Kırmızı Şeytanlar, 65’te Bruno Sesko’nun golüyle 2-1 galip geldi.
United, bu sonuçla, yenilmezliğini 11 maça yükseltirken son 7 karşılaşmasının 6’sını kazandı.
İngiltere’de saat 17:00 kuşağında oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Brighton-Nottingham Forest 2-1
Fulham-Tottenham 2-1