Nisan ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3 artarken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak kaydedildi. Konut, ulaştırma ve gıda harcamalarındaki yükseliş dikkat çekti.

TÜİK’in verilerine göre, 2025 yılı nisan ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 3 artış gösterdi. Bir önceki yılın aralık ayına göre artış yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 48,73 olarak kayda geçti.

Gıda, ulaştırma ve konut zamları belirleyici oldu

Tüketici fiyatları içinde en yüksek ağırlığa sahip olan üç ana harcama grubunun yıllık bazdaki artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09

Ulaştırmada yüzde 22,76

Konutta yüzde 74,07

Bu üç kalem, toplam yıllık enflasyon oranına sırasıyla yüzde 9,21, yüzde 3,84 ve yüzde 9,98 oranlarında katkı sağladı.

Gıda fiyatları nisan ayında yüzde 2,01 arttı

Aylık bazda bakıldığında gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 2,01 artarken, ulaştırmada yüzde 3,80, konutta ise yüzde 4,66’lık artış yaşandı. Gıda kaleminin aylık enflasyona katkısı yüzde 0,51 oldu.

143 başlığın 121’inde fiyatlar arttı

COICOP sınıflamasına göre izlenen 143 temel başlıktan 121’inin fiyatı yükselirken, 18’inde düşüş, 4’ünde ise herhangi bir değişim yaşanmadı.

Üretici enflasyonu yüzde 22,50’ye ulaştı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 22,50, 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,65 olarak ölçüldü.

