Enerji Krizi: Battaniye Satışları Artıyor

Enerji korkuları kış mevsiminden önce battaniye ve fritöz satışlarını artırıyor. Yeni bir rapora göre, insanlar bu kış enerji faturalarını düşük tutmaya çalışırken battaniye ve fritöz stokluyorlar.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), hava kurutucuları ve sıcak tutan giysiler gibi diğer enerji tasarruflu cihazların da iyi sattığını söyledi. Ancak buna rağmen, BRC, genel perakende satış hacimlerinin Eylül ayında düşmeye devam ettiğini belirtti.

İnsanların televizyon ve bilgisayar gibi ürünleri satın almaktan kaçındıklarını ifade eden BRC raporuna göre satışlardaki hafif artış, enflasyon hesaba katıldığında satılan mal hacminde çok daha büyük bir düşüşü maskeliyor.

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İngiltere’de enflasyon şu anda %9,9 ile 40 yılın en yüksek seviyesine yakın. İngiliz Perakende Konsorsiyumu CEO’su Helen Dickinson, “Tüketici güveni düşmeye devam ederken, insanlar yeni bilgisayarlar, TV’ler ve mobilyalar gibi büyük parçalardan kaçınarak temkinli alışveriş yapıyor. Pek çok hane, battaniyeler, kalın giysiler ve hava kurutucuları ve fritözler gibi enerji tasarruflu cihazlarla bu kış daha yüksek enerji maliyetlerine hazırlanıyor ve hepsi iyi satıyor” diye konuştu.

Enerji Krizi: Faturalar Yükseliyor

Enerji faturaları, 1 Ekim’de milyonlarca hane için yükseldi, ancak artış, birim başına maliyet üzerindeki hükümet üst sınırı sayesinde yumuşatıldı. İngiltere’de tipik bir hanenin yıllık faturası 1.971 £’den 2.500£’e yükseldi.

Gıda Satışları Arttı

BRC raporu, gıda satışlarının Eylül ayına kadar olan üç ayda 2021’deki aynı döneme kıyasla %4,6 arttığını gösteriyor. Gıda dışı satışlar çeyreğe göre %0,4 düştü, ancak giyim satışlarının da katkısıyla Eylül ayında yükseldi. İngiltere perakende müdürü Paul Martin, “Bir kez daha, giyim ve ayakkabı High Street’in imdadına yetişti ve okula dönüş satın alma, perakende büyüme rakamlarında itici güç oldu ve çocuk ayakkabısı satışları %15’in üzerinde arttı. Tüketiciler artan enerji fiyatları ışığında daha fazla enerji tasarruflu mutfak ürünleri satın almak istediklerinden, ev aletleri ve pişirme aksesuarları satışları da bu ay pozitif bölgeye taşındı” dedi.

Barclaycard’dan ayrı bir rapor, yaşam maliyeti endişeleri arttıkça haneler üzerindeki baskıları daha da ortaya koydu. Rakamlar, tüketici kart harcamalarının Eylül ayında yıllık bazda %1,8 artarak Şubat 2021’den bu yana en küçük artış olduğunu gösterdi.

Temel ihtiyaç maddelerine yapılan harcamalar bu yıl en zayıf artışını gördü ve büyüme yakıt ve gıda maddelerinde yavaşladı.

Ancak Barclaycard, paket servisler ve dijital içerik gibi kategorilerin, insanları evde daha fazla zaman geçirmeye teşvik eden daha soğuk havalardan yararlandığını söyledi.

Barclaycard direktörü Esme Harwood, “Tüketiciler, isteğe bağlı kalemlere yapılan harcamaları azalttıkları ve haftalık mağazalarında daha fazla değer aradıkları için bütçeleme konusunda anlayışlı bir yaklaşım benimsiyorlar, bu da perakende ve konaklama sektörleri üzerinde zincirleme bir etkiye sahip” dedi.

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