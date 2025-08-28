AvrupaFutbolSpor

Manchester United rezil oldu

Manchester United, İngiltere Lig Kupası 2. Tur'da 3 lig altındaki Grimsby Town'a düello gibi seri penaltılarda yenilerek elendi

NationalTurk NL28/08/2025
1 1 dakika okuma süresi
Manchester United, İngiltere Lig Kupası 2. Tur'da 3 lig altındaki Grimsby Town'a düello gibi seri penaltılarda yenilerek elendi
WTS ile Ayın Fırsatları

 

İçerik gizle
1 Manchester United tarih yazıyor!
1.1 Bayern Münih’i Fatih Kaya korkuttu!

Manchester United tarih yazıyor!

İngiltere Premier Lig’de ilk hafta evinde Arsenal’a 1-0 yenilip deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kalan Manchester United, İngiltere Lig Kupası 2. Tur’da elendi. Kırmızı-şeytanlar, kalede Altay Bayındır’ın yedeğe çekilip Andre Onana’nın 11’e sürüldüğü maçta 3 lig altındaki (İngiltere 2. Lig) Grimsby Town’a konuk oldu. Ev sahibi, 22. dakikada Charles Vernam ve 30’da Tyrell Warren ile 2-0 öne gçti. Manchester United, 75’te Bryan Mbeumo ve 89’da Harry Maguire ile skoru 2-2’ye getirince seri penaltılara geçildi. Zayıf Grimsby seri penaltılarda 10-9’la Manchester United‘ı elemeyi başardı.

Bayern Münih’i Fatih Kaya korkuttu!

Alman Kupası 1. Tur’da ise Bayern Münih, 3. Lig ekibi Wehen Wiasbaden deplasmanında kılpayı turladı. Bayern Münih, 16. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 51’de Michael Olise ile 2-0’ı buldu. Ancak Wehen’de Fatih Kaya, 64 ve 70’deki golleriyle skoru 2-2’ye getirdi. 76’da penaltı kaçıran Harry Kane, 90+4’te takımına turu getirdi: 2-3.

Bağlantılar
NationalTurk NL28/08/2025
1 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu