Manchester United rezil oldu

Manchester United tarih yazıyor!

İngiltere Premier Lig’de ilk hafta evinde Arsenal’a 1-0 yenilip deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kalan Manchester United, İngiltere Lig Kupası 2. Tur’da elendi. Kırmızı-şeytanlar, kalede Altay Bayındır’ın yedeğe çekilip Andre Onana’nın 11’e sürüldüğü maçta 3 lig altındaki (İngiltere 2. Lig) Grimsby Town’a konuk oldu. Ev sahibi, 22. dakikada Charles Vernam ve 30’da Tyrell Warren ile 2-0 öne gçti. Manchester United, 75’te Bryan Mbeumo ve 89’da Harry Maguire ile skoru 2-2’ye getirince seri penaltılara geçildi. Zayıf Grimsby seri penaltılarda 10-9’la Manchester United‘ı elemeyi başardı.

Bayern Münih’i Fatih Kaya korkuttu!

Alman Kupası 1. Tur’da ise Bayern Münih, 3. Lig ekibi Wehen Wiasbaden deplasmanında kılpayı turladı. Bayern Münih, 16. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 51’de Michael Olise ile 2-0’ı buldu. Ancak Wehen’de Fatih Kaya, 64 ve 70’deki golleriyle skoru 2-2’ye getirdi. 76’da penaltı kaçıran Harry Kane, 90+4’te takımına turu getirdi: 2-3.