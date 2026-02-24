Jordan James Parke hayatını kaybetti

Kim Kardashian’a benzemek için 130 bin sterlinlik estetikleriyle gündem olan, kendini “Lip King” olarak tanıtan İngiliz fenomen ve televizyon yüzü Jordan James Parke’in hayatını kaybettiği açıklandı. Dudley, İngiltere doğumlu olan ve estetik operasyonlarıyla gündeme gelen 34 yaşındaki Parke’in 18 Şubat Çarşamba günü yaşamını yitirdiği bildirildi.

Metropolitan Police tarafından yapılan açıklamada, Londra Ambulans Servisi’nin Canary Wharf bölgesindeki Lincoln Plaza’da bilinci kapalı bir erkekle ilgili ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Parke’in olay yerinde hayatını kaybettiği ve ölümünün şu aşamada “açıklanamayan” olarak değerlendirildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki gözaltı

Yetkililer, Parke’in ölümünden kısa süre önce bir kozmetik işlem geçirmiş olabileceğinin değerlendirildiğini, ancak kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini aktardı.

20 Şubat’ta 43 yaşındaki bir erkek ile 52 yaşındaki bir kadın, “taksirle ölüme neden olma” şüphesiyle gözaltına alındı. Her iki şüpheli daha sonra soruşturma sürerken kefaletle serbest bırakıldı.

Benzer bir olay daha yaşanmıştı

Parke, 2024 yılında Gloucester’daki bir klinikte gerçekleştirilen cerrahi olmayan “Liquid BBL” işleminin ardından rahatsızlanarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki beş çocuk annesi Alice Webb vakasıyla da gündeme gelmişti. O dönem taksirle ölüme neden olma şüphesiyle gözaltına alınmış ancak hakkında dava açılmamıştı. Mart ayında kefalet şartları kapsamında yeniden ifade vermesi bekleniyordu.

Jordan James Parke estetik operasyonlarıyla tanınıyordu

19 yaşında estetik operasyonlara başladığı belirtilen Parke’in bugüne kadar 150 bin dolardan fazla harcama yaptığı öne sürüldü. Birden fazla burun ameliyatı, dudak, boyun ve çene dolguları, BBL ve çene implantı gibi çok sayıda işlem geçirdiği biliniyordu.

2016 yılında katıldığı bir televizyon programında kendisinden “hiç nefret etmediğini” ancak zamanla estetik operasyonların bir “hobiye” dönüştüğünü söylemişti. E!’nin Botched programına iki kez katılan Parke, dudak dolgusu ve liposuction işlemleri sonrası görünümüyle ilgili konuşmuştu.

Ailesinden duygusal mesaj

Parke’in kız kardeşi Sharnelle, Instagram’da yaptığı paylaşımda ailelerinin “şokta, donmuş ve kalbi kırık” olduğunu belirtti.

Polis soruşturması devam ederken, ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

