Ocak enflasyonu açıklandı: Kira artış oranı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı ocak ayı verileri, enflasyon cephesinde dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Tüketici ve üretici fiyatlarında aylık artış sürerken, yıllık bazda enflasyon oranlarında gerileme yaşandı. Açıklanan verilerle birlikte milyonlarca kiracıyı ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı da netleşti.

Enflasyonda aylık ve yıllık tablo

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,84 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 yükseldi.

Yıllık enflasyon oranı ise tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçti. Bu oranla birlikte TÜFE, yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon en son Kasım 2021’de yüzde 21,31 seviyesinde görülmüştü.

12 aylık ortalamalar

TÜİK verilerine göre 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında;

Tüketici fiyatları yüzde 33,98

Yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,39 arttı.

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ocak enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte şubat ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre;

Konut ve iş yerleri için şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 olarak uygulanacak.

Bu oran, yasal olarak hem konut hem de iş yeri kiraları için üst sınır niteliği taşıyor.

Kira zamları bu oranın üzerine çıkamayacak

Mevzuata göre kira sözleşmesi yenilenen ev ve iş yerlerinde, şubat ayında yapılacak zamlar yüzde 33,98 oranını aşamayacak. Böylece kira artışlarında uygulanacak tavan oran da resmen belirlenmiş oldu.

