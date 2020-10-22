Faiz Artışı Bekleniyordu! Son Dakika Açıklaması

Bir dakikadan az

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25 seviyesinden sabit tuttu.

Piyasalar merakla bugünkü toplantıdan çıkacak sonucu bekliyordu ve beklendi faizin artırılacağı yönündeydi. Ancak Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25 seviyesinden sabit tuttu.

Merkez Bankası Murat Uysal yönetiminde Eylül 2018’den sonra ilk defa geçen ay 200 baz puan faiz artışına gitmişti.

Kararın açıklanmasının ardından gün içinde 7.81’e kadar düşen ABD doları 7.96 liraya kadar yükseldi. Euro da 9.42 lirayı görerek rekor tazeledi.