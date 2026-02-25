Atalanta’dan müthiş dönüş

FutbolAvrupaSporVideo

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Atalanta, ilk maçta deplasmanda 2-0 kaybettiği Borussia Dortmund'u rövanşta 4-1'le eledi

25/02/2026
1 1 dakika okuma süresi
Atalanta zoru başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Play-Off ilk maçında Atalanta, Borussia Dortmund’a Almanya’da 2-0 kaybetmişti. Ancak rövanşta bambaşka bir senaryo yaşandı.

İtalya’daki rövanşa çok hızlı başlayan İtalyan ekibi, Gianluca Scamacca’nın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

45’te Davide Zappacosta ev sahibi adına farkı ikiye yükseltti: 2-0

57’de Mario Pasalic, Bergamo ekibi durumu 3-0’a taşıdı.

75’te Karim Adeyemi’nin golüyle Borussia Dortmund umutlandı: 3-1

90+7’de konuk ekipten Nico Schlotterbeck ve Bensebaini kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.

90+8’de Lazar Samardzic, penaltıdan Atalanta’nın farklı galibiyetini tescilledi ve uzatmaya kalmadan turu kesinleştirmiş oldu: 4-1

İtalyan ekibi bu sonuçla “Elendi” dediği turu geçerek büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Alman ekibi Borussia Dortmund ise ilk maçta yakaladığı büyük avantajı kullanamamış oldu.

Bergamo’da inanılmaz son – Video

