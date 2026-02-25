Atalanta’dan müthiş dönüş

Atalanta zoru başardı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Play-Off ilk maçında Atalanta, Borussia Dortmund’a Almanya’da 2-0 kaybetmişti. Ancak rövanşta bambaşka bir senaryo yaşandı.
İtalya’daki rövanşa çok hızlı başlayan İtalyan ekibi, Gianluca Scamacca’nın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
45’te Davide Zappacosta ev sahibi adına farkı ikiye yükseltti: 2-0
57’de Mario Pasalic, Bergamo ekibi durumu 3-0’a taşıdı.
75’te Karim Adeyemi’nin golüyle Borussia Dortmund umutlandı: 3-1
90+7’de konuk ekipten Nico Schlotterbeck ve Bensebaini kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.
90+8’de Lazar Samardzic, penaltıdan Atalanta’nın farklı galibiyetini tescilledi ve uzatmaya kalmadan turu kesinleştirmiş oldu: 4-1
İtalyan ekibi bu sonuçla “Elendi” dediği turu geçerek büyük bir başarıya imza atmış oldu.
Alman ekibi Borussia Dortmund ise ilk maçta yakaladığı büyük avantajı kullanamamış oldu.