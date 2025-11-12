İtalya: Makarna üreticileri ABD pazarından çekiliyor

Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne karşı yürüttüğü ticaret savaşı, Amerikalıların yakında tencerelerinde İtalyan farfalle, fusilli ve penne makarnadan mahrum kalmaları anlamına gelebilir. Wall Street Journal’ın haberine göre, ülkenin en büyük makarna ihracatçıları Ocak ayında ABD pazarından çekileceklerini duyurdu.

Bunun nedeninin ABD hükümeti tarafından uygulanan tarifeler olduğu bildiriliyor: Toplamda, Trump yönetiminin ürünlere uyguladığı en yüksek tarifeler arasında yer alıyorlar.

ABD hükümetinin AB’den yapılan ithalatlara uyguladığı %15’lik ithalat tarifelerine ek olarak, %92 oranında sözde anti-damping vergisi de bulunuyor. Bu vergiler, Howard Lutnick yönetimindeki ABD Ticaret Bakanlığı tarafından, makarnalarının çoğunu İtalya’dan ABD’ye ithal eden İtalyan şirketi La Molisana ve on iki diğer makarna üreticisine uygulanmıştı.

Makarna üreticileri, Ticaret Bakanlığı’nın tarifeleri kaldıracağı umudunu henüz yitirmemiş gibi görünüyor. “Wall Street Journal” gazetesinde, La Molisana ve diğer şirketler, Lutnick’in departmanını ABD pazarı için makarnaya tarife uygulama kararını yeniden değerlendirmeye çağırıyor.

“Kimsenin böyle bir kar marjı yok.”

La Molisana CEO’su Giuseppe Ferro gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu bizim için inanılmaz derecede önemli bir pazar,” dedi. ABD’de makarna işini kârsız hale getiren yüksek gümrük vergilerine atıfta bulunarak, “Ama hiç kimsenin böyle kâr marjları yok,” dedi.

Wall Street Journal’a göre, ABD hükümeti, makarna da satan gıda devi Winland Foods da dahil olmak üzere ABD’li şirketlerin şikayeti üzerine “anti-damping vergileri” getirdi. Altı sayfalık bir mektupta, “İtalya’dan gelen bazı makarnaların” fiyatının düşürüldüğünü iddia ettiler.

Gazeteye göre, etkilenen bazı şirketler bunun İtalya’da ortaya çıkan bir komplo olduğundan şüpheleniyor. Şikayetçiler arasında, makarnanın doğum yeri ile bağlantıları olan Winland şirketi de bulunuyor. Winland, İtalyan iş adamı Andrea Bonomi’nin başkanlığını yaptığı özel sermaye şirketi Investindustrial’e ait.

Rapora göre Investindustrial, İtalya merkezli iki makarna üreticisi La Doria ve gurme gıda zinciri Eataly’nin sahibi. Ayrıca, bir diğer İtalyan makarna üreticisi Pastificio Di Martino ile de ortaklık sürdürüyor. Bu üç makarna ihracatçısının hiçbiri “anti-damping vergilerinden” etkilenmedi ve şu anda ABD pazarındaki rakiplerine uygulanan cezalandırıcı tarifelerden kâr elde ediyor.

Wall Street Journal’a konuşan Pasquale Casillo, “Ticaret Bakanlığı başvuranın kim olduğunu değerlendirmeli,” dedi.

Gümrük vergilerinden etkilenen bir makarna şirketi olan Pastificio Liguori’nin ihracatını yönetiyor. “Ürünlerimiz ABD’de İtalya’dakinden çok daha pahalı. Bütün bunlar saçmalık.”