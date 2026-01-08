Dünyayı ekonomik çöküş mü bekliyor?

Dünyada ekonomik kriz kapıda mı?

Bir ekonomi uzmanı, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Rusya ve Avrupa arasındaki yaşanan son gelişmelerin ardından 3. Dünya Savaşı tehlikesi ve olası piyasa çöküşlerine dikkat çekti. Uzman şu yorumları yaptı:

ABD bir Rus petrol tankerine el koydu, Rusya ise buna bir denizaltıyla karşılık verdi.

Bu son derece kritik bir gelişme.

Büyük yatırımcılar sessizce tam bir rejim değişimine hazırlanıyor.

Çünkü dünya savaşları tek bir füze ile başlamaz…

Sessizce birbirine senkronize olan çatışmalarla başlar.

Ve şu anda tam olarak bunu izliyoruz.

Dört büyük jeopolitik baskı noktası aynı anda tırmanıyor:

1. Avrupa yeniden silahlanıyor.

“Barış temettüsü” dönemi bitti. Savunmayı finanse etmek için bütçe açıkları patlayacak.

2. Orta Doğu kilitlenmiş durumda.

Deniz yolları ve enerji akışı, tek bir yanlış kararla tamamen boğulabilir.

3. Asya gerçek kırmızı çizgi.

Tayvan sadece toprak meselesi değil. Telefonundaki çiplerin merkezi. Orada çıkacak bir kriz, tüm küresel teknoloji zincirini dondurur.

4. ABD Latin Amerika’ya yöneliyor.

Küresel iş birliğinin sonuna, “etki alanları” döneminin geri dönüşüne tanık oluyoruz.

Piyasalar, hiçbir kesinti olmayacağını ve enflasyonun düşmeye devam edeceğini fiyatlıyor.

Ama savaş, tarihteki en enflasyonist güçlerden biridir.

•Kamu harcamaları dikey gider

•Tedarik zincirleri optimize edilmez, kopyalanır

•Verimlilik ölür, dayanıklılık öncelik olur

Sonuç: Her şeyin maliyeti kalıcı olarak artar.

Tahviller gürültü yaparken hisseler sessiz kalıyorsa, bu genelde iyi bitmez.

Donald Trump: Ekonomi iyi olacak – Video

Merkez bankaları da bunu görüyor…

Bu yüzden rekor seviyelerde altın alıyorlar.

Kâğıt borcu satıp, karşı taraf riski olmayan tek varlığa geçiyorlar.

Biz “finansal servet” (hisse/tahvil) dünyasından,

gerçek servet (emtia, savunma, sert varlıklar) dünyasına geçiyoruz.

Çatışma fazı başladı. Yeniden fiyatlama sırada.

Bu işin içindeyim 20 yılı aşkın süredir ve 2026’nın ilerleyen dönemlerinde büyük bir piyasa çöküşü bekliyorum.