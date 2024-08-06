Japonya hisseleri düşüşün ardından günlük rekor artışla yükseldi

Japon borsaları, küresel finans piyasalarında şok etkisi yaratan Pazartesi günkü düşüşün ardından Salı günü toparlandı.

Nikkei 225 endeksi, bir önceki gün yüzde 12’den fazla düşüş yaşadıktan sonra, puan olarak ölçüldüğünde en büyük günlük yükselişini gerçekleştirerek yüzde 10,23 veya 3.217 puan yükseldi.

Japonya borsasında önce düşüş ardından yükseliş

Pazartesi günü Tokyo’da piyasalarda yaşanan düşüş, Japonya Merkez Bankası’nın 17 yıl içinde ikinci kez faiz artırımına gitmesinin ardından geldi. Bu durum, yenin dolara karşı yükselmesine ve Japon hisselerinin – ve ülkenin ihracatının – yabancı yatırımcılar ve alıcılar için daha pahalı hale gelmesine yol açtı.

ABD, İngiltere ve Avrupa’daki hisse senetleri de Amerikan ekonomisinin yavaşlamaya doğru gittiği yönündeki endişeler nedeniyle pazartesi günü düşüş yaşadı.

Monex Group Japonya İcra Direktörü Jesper Koll, pazartesi günkü büyük düşüşlere rağmen ülke hisselerine hala güven duyduğunu söyledi.

BBC’ye konuşan bir yetkili, “Japonya’nın temelleri güçlü, durgunluk riski sıfır ve şirket liderleri sermaye getirilerini artırma konusunda kararlı” dedi.

Güney Kore hisseleri de Salı günü bir miktar toparlandı. Kospi hisse senedi endeksi Salı günü %8,8 düştükten sonra %3,5 yükseldi – 2008 küresel mali krizinden bu yana en kötü işlem seansı.

Tayvan’ın ana borsa endeksi, pazartesi günü kaydedilen yüzde 8,4’lük rekor düşüşün ardından yaklaşık yüzde 3,4 arttı.

Bu haber, pazartesi günü hisse senedi fiyatlarının dünya genelinde düşmesinin ardından geldi.

New York’ta teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 6,3 düşüşle açıldı ancak gün içerisinde düşüşler hafifledi ve endeks seansı yüzde 3,4 düşüşle tamamladı.

Pazartesi günü işlem gününün sonunda S&P 500 %3, Dow Jones Endüstri Ortalaması ise %2,6 düştü.

Avrupa’da Paris’teki CAC-40 endeksi önceki kayıplarını azaltarak günü %1,4 aşağıda tamamlarken, Frankfurt’taki DAX ve İngiltere’deki FTSE 100 endeksleri yaklaşık %2’şer kayıpla kapattı.

ABD’de Cuma günü açıklanan zayıf istihdam verileri, dünyanın en büyük ekonomisindeki büyümeye ilişkin endişeleri artırdı.

Ayrıca, Fed’in faiz oranlarını ne zaman ve ne kadar düşüreceğine ilişkin spekülasyonları da alevlendirdi.

Moody’s Analytics’in kıdemli ekonomisti Stefan Angrick, “Piyasalar şu anda çok dalgalı ve muhtemelen Eylül ayındaki Fed kararına kadar dalgalı kalacak. Bu nedenle her iki yönde de hızlı dalgalanmaları göz ardı etmiyoruz” dedi.

Özellikle yapay zekaya (YZ) yoğun yatırım yapan büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinin aşırı değerlendiği ve artık zorluklarla karşı karşıya kaldığı yönünde endişeler de var.

Geçtiğimiz hafta çip üreticisi Intel, büyük çaplı işten çıkarmaların yanı sıra hayal kırıklığı yaratan mali sonuçlar duyurdu .

Yapay zeka teknolojisine olan talebin artmasından en çok faydalanan rakip şirketlerden biri olan Nvidia’nın da son ürününün lansmanını erteleyebileceği yönünde spekülasyonlar var.



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