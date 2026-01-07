ABD-Rusya gerilimi artıyor

ABD, Rusya bayraklı gemiyi ele geçirdi

Venezuela‘dan ayrılan Rusya gölge filosuna ait 5 adet tanker, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip edildi. Buna karşılık tankerlere Rusya Federasyonu bayrağı çekildi ve Baltık ve Kuzey Donanması’na ait gemi ve denizaltılar, tankerlere eskortluk yapması için bölgeye gönderildi.

Donanma mürettebatının, tankerlere yapılacak istenilen korsanlık girişimine karşın silahlı karşılık verme yetkisi vardı.

ABD Sahil Güvenlik, tankeri 21 Aralık’ta Karayip Denizi’nde durdurmuştu. İran’dan yola çıkan tanker, Venezuela’dan petrol almak üzere yola çıkmıştı.

ABD, Atlantik Okyanusu’nda bulunan Rus bayraklı Marinera petrol tankerinin kontrolünü ele geçirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’nin bu müdahalesini yakından izliyoruz” dedi.

Rusya, ABD’den “Marinera” gemisindeki Rus vatandaşlarına, insancıl ve onurlu muamele edilmesini ve haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmesini sağlamasını talep etti.

Yaşanan son gelişme ABD ile Rusya arasında iplerin iyice gerildiği şeklinde yorumlandı.

ABD’den Rusya gemisine müdahale video