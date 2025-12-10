AmerikaEn Son HaberlerGündem
Uçak otomobile çarptı!
ABD’nin Florida eyaletinde küçük bir uçak, otomobilin üzerine düştü. Araç sürücüsü kadın hafif şekilde yaralandı
Uçakta iki kişi vardı
ABD’nin Florida eyaletinde küçük bir uçak, otomobilin üzerine düştü.
Uçak iki motorun da durması sonucu ani iniş yapmak zorunda kaldı.
Uçakta bulunan 27 yaşındaki pilot ve yolcu kazayı yara almadan kurtuldu.
Araç sürücüsü 57 yaşındaki kadın, hafif yaralanırken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, kameralara yansıdı.