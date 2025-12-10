Uçak otomobile çarptı!

AmerikaEn Son HaberlerGündem

ABD’nin Florida eyaletinde küçük bir uçak, otomobilin üzerine düştü. Araç sürücüsü kadın hafif şekilde yaralandı

NationalTurk NL10/12/2025
0 Bir dakikadan az
Uçakta iki kişi vardı

ABD’nin Florida eyaletinde küçük bir uçak, otomobilin üzerine düştü.

Uçak iki motorun da durması sonucu ani iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçakta bulunan 27 yaşındaki pilot ve yolcu kazayı yara almadan kurtuldu.

Araç sürücüsü 57 yaşındaki kadın, hafif yaralanırken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, kameralara yansıdı.

