İngiltere’de sular durulmuyor

İngiltere’nin Plymouth kentinde dün yaşanan aşırı sağcı şiddet olaylarında 6 kişinin gözaltına alındığı, vatandaşlar ve polislerden yaralananlar olduğu açıklandı.

Kentin asayişinden sorumlu Devon ve Cornwall Polisi, dün akşam yerel saatle 22.00’ye (TSİ 00.30) kadar devam eden olaylarla ilgili açıklama yayımladı.

Aşırı sağcılar ile karşıt görüşlü grubun Guildhall Meydanı’nda karşı karşıya gelmesini önlemek ve aşırı sağcı şiddet olaylarını engellemek için 150 polisin görev yaptığını belirten polis, 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İngiltere karıştı

Plymouth’taki olaylarda bazı polis memurlarının da yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralanan vatandaşlardan 2’sinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olaylarla ilgili soruşturmanın süreceği ifade edildi.

Devon ve Cornwall Polis Şefi Russell Dawe, öğlen 15.30’dan gece 22.30’a kadar süren çalışmalarla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Olaylar karşısında hazırlıklı olduklarını söyleyen Dawe, “Yaklaşımımız barışçıl gösterilerin yapılabilmesini sağlamaktır. Ancak kamu düzenini bozmak ve suç işlemek niyetinde olanlara karşı da güçlü bir yanıt verilecektir. Gece yaptığımız polislik görevi de bu şekilde oldu.” dedi.

Bazı göstericilerin düzensizlik oluşturma çabasında olduğunun altını çizen Dawe, bu kişilere karşı gelecek günlerde de adımlar atılacağını vurguladı.

Köpekli polislerle müdahale

Plymouth’ta dün akşam yerel saatle 19.00’da (TSİ 21.00) başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarının hedefinde karşıt görüşlü grubun eylemi ve polis yer almıştı.

Kentte toplanan ırkçılık karşıtlarına taş, şişe ve yabancı maddeler atan aşırı sağcılar, iki grubu bir araya getirmemek için çalışan polise de saldırmıştı.

Polis kordonunu aşıp ırkçılık karşıtı grubun olduğu bölgeye geçmeye çalışan aşırı sağcılara karşı çevik kuvvet ve köpekli polisler önlemler almıştı.

Devon ve Cornwall Polisi, olaylar sırasında bir polis aracının zarar gördüğünü açıklamıştı.

İngiltere’de 3 çocuk öldürülmüştü

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi’nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başındaki bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8’i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, saldırganın Galler’in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport’ta eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar, ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentindeki karakolu yakmıştı.

Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar, polis ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. 3 Ağustos’taki eylemlerde polis, 90’ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.

Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef almıştı.

Rotherham’da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde toplanan aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi maddeler atmıştı.

Middlesbrough’da toplanan aşırı sağcılara karşı ırkçılık karşıtları ise “Masjid al-Madinah” adlı caminin önünde bir araya gelmiş, yaklaşık 200 kişi camiyi koruma altına alırken, aşırı sağcı grup düzenledikleri yürüyüş sırasında bazı evlerin camını kırmıştı.

Dönerci dükkanının önündeki aracı da yakan maskeli aşırı sağcılar, çevik kuvvet ekiplerine taş ve şişe atarak ateş yakılmış çöp konteynerlerini polisin üzerine sürmüştü.

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