TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon yüzde 13-19 aralığına gerileyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon tahminleri ve para politikası hedeflerine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerini sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduklarını açıkladı.

2026 yıl sonu için enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini beklediklerini belirten Karahan, “Politika faizine ilişkin adımlarımızı, enflasyon görünümüne odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla sürdüreceğiz” dedi.

“Fiyat istikrarı refahın ön şartı”

Karahan, fiyat istikrarının sadece ekonomik dengeler açısından değil, toplumsal refahın kalıcılığı bakımından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde. Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.”

İhtiyatlı para politikası vurgusu

Karahan, Merkez Bankası’nın para politikasında veri odaklı bir yaklaşımı sürdüreceğini yineleyerek, alınacak faiz kararlarının kademeli ve ölçülü olacağını ifade etti.

Enflasyonun düşürülmesi sürecinde kararlılıktan taviz verilmeyeceğini belirten Karahan, önümüzdeki dönemde iç talep, ücret dinamikleri ve döviz kurunun yakından izleneceğini kaydetti.

