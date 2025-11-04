TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacak

Yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Görüşmelerin ardından Genel Başkan Ergün Atalay, komisyona katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

TÜRK-İŞ kararını duyurdu

Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, “Sayın Bakan’a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Yönetmelik değişirse kararımızı yeniden gözden geçiririz’

TÜRK-İŞ Başkanı, yönetmelikte yapılacak olası değişikliklerin ardından yeni bir değerlendirme yapılabileceğini belirtti:

“Ama asgari ücretlinin sorunlarının her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun, bizim için hiç mahzuru yok.”

Geçen yıl belirlenen ücret tepki çekmişti

Ergün Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına tepki göstermişti.

HAK-İŞ de katılmıyor

Bu yıl yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına yalnızca TÜRK-İŞ değil, diğer işçi temsilcisi HAK-İŞ de katılmama kararı aldı.

