Ekim ayı enflasyonu açıklandı: TÜFE yüzde 32,87’ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,63 artış gösterdi.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 32,87’ye, Yİ-ÜFE ise yüzde 27’ye çıktı. TÜFE, yıllık olarak son 47 ayın en düşük seviyesine gerilerken, bu oran en son Kasım 2021’de yüzde 21,31 olarak kaydedilmişti.

Kira artış oranı yüzde 37,15 oldu

Ekim verileriyle birlikte Kasım ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alındığında, ev ve iş yerleri için kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi.

Yİ-ÜFE yıllık bazda yüzde 27 arttı

Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık değişim oranları şöyle gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığı: %31,79

İmalat: %26,91

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: %24,31

Su temini: %56,26

Ana sanayi gruplarında artış sürüyor

Ana sanayi gruplarında yıllık değişim oranları şöyle gerçekleşti:

Ara malları: %22,33

Dayanıklı tüketim malları: %33,07

Dayanıksız tüketim malları: %33,91

Enerji: %25,05

Sermaye malları: %27,27

Aylık bazda ise ara malında yüzde 1,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,95, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43, sermaye mallarında yüzde 1,18 artış; enerjide ise yüzde 0,65 düşüş kaydedildi.

