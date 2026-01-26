Papel soruşturmasında 38 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu iddiası gündemin merkezine oturdu. TCMB denetim raporu ve MASAK raporları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk süreci başladı.

Papel soruşturmasında 8 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İddia: Suç gelirleri elektronik para sistemleri üzerinden aktarılıp gizlendi

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği öne sürülen paraların, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde aktarıldığı belirtildi. Bu yöntemle paranın nakline aracılık edildiği ve suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiası dosyada yer aldı.

Yazılım ve finansal yönlendirme iddiası

Şüpheliler arasında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla yer aldığı belirtilen isimlerin de bulunduğu aktarılırken, bu kişilerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer süreçlerine dahil olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu mekanizmalarla finansal akışların yönlendirildiği ve gizlendiği iddiaları da dikkat çekti.

41 kişi hakkında gözaltı kararı, 38 kişi yakalandı

Soruşturma kapsamında toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 38 kişi yakalanırken, süreç soruşturma dosyası üzerinden devam ediyor.

Mal varlıklarına el konuldu, TMSF kayyum atandı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Ayrıca Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bilgisi paylaşıldı.

38 şüpheli Çağlayan Adliyesi’nde

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturmanın seyrine ilişkin yeni adımların, adliyedeki işlemlerin ardından netleşmesi bekleniyor.

