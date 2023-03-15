Fatih Altaylı Emre Belözoğlu’na Köpürdü: Fethullah’ın Çocuğu

Gazeteci Fatih Altaylı Emre Belözoğlu ‘nun sözlerine tepki göstererek “Benim anamın eline el değmemiştir’, ‘karımın eline el değmemiştir…’ Bu mudur şeref, bu mudur haysiyet? Hırsızsındır, alçaksındır, yetim hakkı yiyorsundur, oralarda aranır şeref. Ey Fethullahın çocuğu!” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı Emre Belözoğlu için şunları söyledi:

“Benim anamın eline el değmemiştir, karımın eline el değmemiştir. Bu mudur şeref? Haysiyet bu mudur? Ne alakası var? Hırsızsındır, alçaksındır, haysiyetsiz işler yaparsın, kaçakçısındır, yetim hakkı yiyorsundur. Oralarda ararız biz şerefi. Birinin elinin tutulmasında veya tutulmamasında değil.

Çünkü kimse bilmez hangi karanlık köşede kimin kimin neyini tuttuğunu. Bunun üzerinden böyle bir şey diyemezsin kardeşim. Bunun üzerinden kadına hakaret edemezsin. Kadının cinselliğini, kadının birinin el ele tutuşmasını bilmem nesini, ilkel bir dünya görüşünü dayatamazsın.

Ne demek ya? Hepimizin çoluğu çocuğu var. benim kızım veya senin kızın bir çocukla el ele tutuşsa gezse mutlu olursun ulan. Şerefini haysiyetini mi kaybeder? Ey Emre! Ey Fethullah’ın çocuğu!

Ayıptır! Bunun üzerinden şeref haysiyet yorumu yapmak, onun bunun karısıyla kızıyla kendi karını kızını karşılaştırmak ayıptır.

Boşuna Fethullah Terör Örgütü demiyorlar ki. Boşuna bunlar onun eteğinin altından çıkmıyor ki. Ayıp, böyle bir şey yapılmaz. Çok kişinin de hoşuna gitmiştir bu laf, onu da söyleyeyim. Alıcısı var. O da alıcısını biliyor zaten, alıcısına söylüyor.”

Fatih Altaylı Emre Belözoğlu Polemiği

Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından ailesine yönelik yapılan tezahüratlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun bazı açıklamaları tartışmaya neden olmuştu. Bu gelişme üzerine Belözoğlu, “Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Bunu çok dile getiriyorlar. Önce bir dönsünler de kendilerine baksınlar” şeklindeki açıklamasıyla gündeme geldi.

Belözoğlu Dava Açtı

Emre Belözoğlu’nun avukatı Mahir Işıkay gazeteci Fatih Altaylı’yı mahkemeye verdiklerini duyurdu. Işıkay açıklamasında “14 Mart 2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Gazeteci Fatih Altaylı’nın asılsız, gerçek dışı, yanlı, kişilik haklarını ihlal edici, karalayıcı, eleştiri, ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşan beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu’nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan, hakaret ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan, açılmış tüm soruşturmalardan tamamı kesinleşmiş yargı kararı ile aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu adına; Fatih Altaylı’nın bu olumsuz algı yaratma çabası içindeki açıklamaları nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.

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